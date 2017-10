Dans : OM, Ligue 1.

Arrivé cet été en provenance de Wolfsbourg, Luiz Gustavo n’a pas eu de mal à s’adapter à l’Olympique de Marseille et à la Ligue 1.

Avec ses qualités physiques, le milieu défensif a trouvé un environnement qui lui correspond bien. Même si les attaquants de L1 ne sont pas les plus faciles à suivre. « J’aime beaucoup le championnat français. Il y a vraiment de bons joueurs avec de bonnes individualités. Ils dribblent beaucoup, a confié le Brésilien dans un entretien accordé à RMC. (...) Les joueurs sont très rapides et en tant que défenseur, c’est beaucoup plus dur ici. »

Dans cette description, Luiz Gustavo pense aussi à l’un de ses coéquipiers, à savoir Florian Thauvin, l’ailier de l’OM qu’il compare à son ancien coéquipier du Bayern Munich Franck Ribéry. « Thauvin doit être Thauvin. Ils ont des qualités similaires, la vitesse, la dynamique, l’intensité, a énuméré la recrue olympienne. Je crois vraiment qu’il a un potentiel énorme. S’il est entre de bonnes mains, bien concentré sur le football, il aura d’excellents résultats. » Pour franchir un cap, l’international français pourra compter sur les conseils de l’expérimenté Luiz Gustavo.