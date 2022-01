OM : Luis Henrique refuse de partir

Dans : OM.

Par Nicolas Issner

Arrivé à l’été 2020 à l’Olympique de Marseille en provenance du Brésil, Luis Henrique compte bien rester à l’OM cet hiver malgré les rumeurs. Le Brésilien de 20 ans veut s’appuyer sur le cas de Vinicius Junior au Real Madrid.

Luis Henrique n’a pas dit son dernier mot à l’OM. Arrivé en 2020 de Botafogo au Brésil, l’attaquant marseillais ne compte qu’un seul petit but (face à Cannet Rocheville en Coupe de France cette saison) depuis le début de son aventure dans le sud de la France. Mais ce n’est pas pour autant que le jeune joueur de 20 ans baisse les bras. Jorge Sampaoli croit beaucoup en lui et l’a prouvé ce week-end avec une titularisation à Lens lors de la 22e journée de Ligue 1. Pablo Longoria a d’ailleurs accordé tout son soutien à Luis Henrique cette semaine. « Il est vrai que la situation de Luis Henrique peut ouvrir à des discussions mais il a besoin de jouer et je pense qu'il a la possibilité de le faire ici. Il a un impact physique important et peut créer des espaces. On a confiance en l'avenir de Luis, il va se développer. Il n'a que 20 ans. On croit beaucoup en lui. » affirmait le président marseillais. L’ailier brésilien compte 6 titularisations et 8 rentrées en jeu cette saison en championnat.

Luis Henrique veut travailler dur comme Vinicius Jr

👉🏼Luis Henrique veut rester à l’OM et continue de travailler, certain que son heure viendra. Il s’appuie notamment sur l’exemple de Vinicius au Réal Madrid. Pablo Longoria est sur la même longueur d’onde, convaincu par son potentiel et compte sur lui. (FM) #TeamOM pic.twitter.com/xHaalEgMKU — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) January 24, 2022

D’après les informations circulant à l’OM, Luis Henrique veut suivre à la lettre l’évolution de son compatriote, Vinicius Junior. Ayant connu 3 saisons compliquées, le jeune madrilène est l’un des meilleurs joueurs en Europe cette saison avec 15 buts et 12 passes décisives au compteur. Bis repetita ici pour Luis Henrique ? L’avenir le dira mais le Marseillais en contrat jusqu’en 2025 souhaite rester à l’OM pour s’imposer. Des rumeurs l’envoyaient à Sao Paulo pour cet hiver mais pour le joueur comme pour la direction de l’OM, un départ n’est pas d'actualité surtout si les Olympiens se voient interdits de recrutement par la FIFA.