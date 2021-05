Dans : OM.

Recruté au Brésil pour 8ME, Luis Henrique avait rejoint l'Olympique de Marseille dans l'allégresse. Et même s'il n'a pas réellement confirmé, l'attaquant de 19 ans a trouvé sa place sur le banc.

Présenté dans son pays comme le futur « Mbappé brésilien », qualifié de « pépite » par André Vilas-Boas et Jacques-Henri Eyraud lorsque Pablo Longoria l’a fait signer du Tres Passos Atlético Clube pour 8ME, Luis Henrique a connu des débuts difficiles sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Au point même que Manuel Amoros avait estimé au coeur de l’automne qu’il était « le plus mauvais brésilien » jamais vu à l’OM. Mais loin de se démoraliser, Luis Henrique fait le job et sait désormais que pour Jorge Sampaoli il est devenu un super remplaçant. Passeur décisif vendredi contre Strasbourg, l’ailier gauche a des bonnes statistiques, mais pas au point de devenir un titulaire indispensable à Marseille. Comme le reconnaît La Provence ce dimanche, Luis Henrique a clairement été survendu aux supporters marseillais, mais il a au moins le mérite de faire le boulot quand Sampaoli a besoin de lui.

Comme l’explique Mario Albano, Luis Henrique n’est pas le « Mbappé brésilien », mais un joueur dont l’Olympique de Marseille a besoin. « Les chiffres sont édifiants: tout en étant le vingtième Olympien de l’effectif, en termes de temps de jeu, il est le meilleur passeur, derrière Thauvin et Payet ; et lui, contrairement à eux, ce ne sont que des passes en action, sans le moindre coup de pied arrêté (…) Autant le terme de pépite employé lors de sa venue ressemblait à du marketing, autant aujourd’hui, ses services valent effectivement de l’or. Peut-être pas au point d’en faire un joueur de coup d’envoi, mais comme titulaire du banc, le Brésilien est le plus précieux des atouts », explique le journaliste marseillais. Luis Henrique finira-t-il par changer la donne et s'imposer dans le 11 de départ de l'OM la saison prochaine, wait and see.