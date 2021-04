OM : Luis Henrique confirme ce cliché peu glorieux sur le foot français

Dans : OM.

Transfuge de Botagofo l’été dernier, Luis Henrique s’impose doucement comme un joueur qui peut compter à l’OM.

Remplaçant avec André Villas-Boas, le Brésilien grappille du temps de jeu sous la houlette de Jorge Sampaoli. Joker de luxe lors des premiers matchs du technicien argentin à l’OM avec trois passes décisives en deux matchs, Luis Henrique est désormais utilisé dans une position de piston gauche au sein de la défense à cinq de Jorge Sampaoli. Un poste inhabituel pour le Brésilien, qui s’adapte au mieux et qui a livré une prestation tout-à-fait honorable à Montpellier le week-end dernier (3-3). Interrogé par La Provence, Luis Henrique a par ailleurs confirmé un terrible constat dressé par chaque joueur qui quitte la Ligue 1 pour l’étranger ou qui débarque en France en provenance de la Premier League, de la Série A ou de la Liga.

A savoir que l’on travaille nettement moins dans l’Hexagone qu'ailleurs, même si Jorge Sampaoli fait le nécessaire pour changer cela à Marseille. « Je pense qu’on s’entraîne un petit peu moins ici. Au Brésil, on s’entraîne plus dans la durée, on reste la journée au centre. En France, on travaille plus dans l’intensité. Mais Sampaoli réussit à faire un mélange, les entraînements sont plus longs et plus intenses » explique Luis Henrique, par ailleurs invité à décrire sa relation avec Jorge Sampaoli. « Je le connaissais du Brésil, où il est très réputé. On dit beaucoup de bien de lui là-bas, que son travail est très intense, porté sur le jeu Il attend beaucoup des joueurs dans le pressing ou via les différentes courses. Je ne l’avais jamais vu de près avant qu’il n’arrive à Marseille mais je constate qu’il est très exigeant ». Ce ne sont pas les supporters de l’Olympique de Marseille qui vont se plaindre de l’énorme exigence de Jorge Sampaoli envers ses joueurs.