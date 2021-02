OM : Sanson choqué, il transpire enfin à l’entraînement

Dans : OM.

Cet hiver, l’Olympique de Marseille a fait le choix de vendre Morgan Sanson à Aston Villa pour une somme avoisinant les 18 ME bonus compris.

Un départ préjudiciable pour Marseille, dans la mesure où l’ancien milieu de terrain de Montpellier était un titulaire indiscutable aux yeux d’André Villas-Boas. Parfois critiqué par les supporters, Morgan Sanson a été remplacé par Olivier Ntcham et le technicien portugais est parti. Dans une interview accordée à Canal +, l’ex-international espoirs français est revenu sur son transfert en Premier League. Et comme des dizaines de joueurs de Ligue 1 avant lui, Morgan Sanson a reconnu que la charge de travail aux entraînements n’avait rien à voir en Premier League par rapport à ce qu’il a connu en France.

« Cela faisait près de 7 ans que j'étais en Ligue 1 et j'y ai tout connu, surtout avec Marseille et Montpellier. J'étais à un moment où je me posais la question de pourquoi pas partir à l'étranger. Aston Villa est un grand club en Angleterre, cela aurait pu être un autre club l'été d'avant, Leeds était quand même bien intéressé, après il y a eu d'autres clubs... Mais j'ai jugé que ce n'était pas le moment. Cet hiver, je ne voulais pas laisser passer à nouveau une occasion. En termes d'intensité et de volume de travail, on est largement au-dessus et je dirais même qu'à côté des entrainements, le travail de prévention, de renforcement, de gym, c'est un monde au-dessus. Je pensais travailler pas mal en France, mais j'ai été surpris ici ! » a expliqué Morgan Sanson, surpris de voir la nette différence aux entraînements entre l’Olympique de Marseille et Aston Villa.