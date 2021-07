OM : Luan Peres, un transfert en mode survie

Dans : OM.

De l’avis des spécialistes du football brésilien, l’OM a réalisé une excellente opération en recrutant Luan Peres pour moins de 5 ME.

Très rassurant lors des matchs amicaux de l’Olympique de Marseille, le défenseur brésilien de 27 ans devrait rapidement s’imposer comme un titulaire indiscutable de Jorge Sampaoli. Il faut dire que Luan Peres était une priorité de l’entraîneur de l’OM, alors que les deux hommes avaient déjà collaboré dans le passé au FC Santos. Au Brésil, le départ de Luan Peres à Marseille a du mal à passer, tant le défenseur était apprécié par les supporters de Santos. Mais dans une interview accordée à GloboEsporte, le président du club brésilien a expliqué que la vente de Luan Peres était indispensable pour l’équilibre financier d’un club en grande difficulté économique.

« Je l'ai recruté en janvier. J'ai été critiqué, parce qu'on me disait que le montant était trop élevé. D'abord, le marché est très fermé. Il n'y a pas d'acheteur. Il n'y a pas d'offres. Luan n'a pas reçu une offre du football européen. Luan a reçu une offre de Sampaoli. Cela n'a pas été quelque chose de naturel. J'avais besoin d'argent pour régler des dettes envers Doyen et Krasnodar, avec qui j'étais tombé d'accord et à qui je devais payer 1 millions de dollars au 30 juillet pour honorer cet accord. Et l'argent ne tombe pas du ciel. Évidemment, je devais vendre le joueur. Je n'ai eu que cette proposition pour Luan Peres. Il n'y a rien eu d'autre. Bien sûr, je ne voulais pas qu'il parte, mais c'était une nécessité. J'ai simplement fait avec. Je me suis dit : je ne vends pas un joueur, je suis en train de résoudre un grave problème du club » a expliqué le président du FC Santos, Andrés Rueda, qui aurait aimé garder Luan Peres mais qui a été contraint de le vendre pour résoudre les problèmes financiers de son club.