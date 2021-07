OM : Luan Peres arrive, adieu David Luiz !

Dans : OM.

Après avoir pensé à David Luiz pour renforcer sa défense, c'est un autre défenseur brésilien, Luan Peres qui arrive à l'Olympique de Marseille. Le joueur du FC Santos devrait s'engager pour 5 ans avec l'OM.

Tandis que les renforts devraient se succéder cette semaine à Marseille, La Provence affirme ce mardi que Pablo Longoria a encore bouclé un dossier. En effet, après avoir longtemps pensé à David Luiz, dont le salaire était un point d’achoppement, le président-recruteur de l’OM a jeté son dévolu sur Luan Peres. Le défenseur de Santos, que Jorge Sampaoli a eu sous ses ordres, serait désormais très proche de rejoindre l’Olympique de Marseille, au point même que son club ne l’a pas fait jouer ce week-end. Même si le coach de Santos est furieux du départ très probable de son défenseur de 26 ans, les dirigeants brésiliens seraient eux ravis de cette opération qui devrait se finaliser pour 4,5 millions d’euros et 30% sur une éventuelle revente. En contrepartie, Luan Peres va lui signer un contrat jusqu’en 2026 avec l’OM.

Pour le média régional, il n’y a plus que quelques détails à régler avant de voir débarquer le solide défenseur qui a déjà joué en Europe, puisqu’il a passé une saison au Club Brugge sans vraiment briller. « L’optimisme règne dans les couloirs du centre Robert Louis-Dreyfus, l’accord entre les trois parties paraît tout proche d’être scellé (...) Tout porte à croire que Luan Peres rejoindra Luis Henrique et Gerson Santos da Silva au sein de l’effectif olympien dans les prochains jours », précise Fabrice Lamperti. Pablo Longoria va donc répondre à la demande de Jorge Sampaoli, confirmant que ce dernier savait ce qu’il faisait en signant à l’Olympique de Marseille, l’entraîneur argentin étant connu pour être un grand consommateur de joueurs. Et ce mercato fou est visiblement loin d'être fini pour l'OM où on attend désormais les signatures de Mattéo Guendouzi et William Saliba.