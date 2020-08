OM : Lopez vendu 10 ME, le Barça casse le deal

Dans : OM.

En proie à quelques difficultés financières, l’Olympique de Marseille doit impérativement vendre certains joueurs à forte valeur marchande au mercato.

Les joueurs les plus bankables de l’effectif phocéen sont très clairement identifiés au sein de l’effectif phocéen : Boubacar Kamara, Morgan Sanson, Valentin Rongier et Duje Caleta-Car. Mais ces derniers jours, c’est un éventuel départ de Maxime Lopez qui était régulièrement évoqué en Provence. En fin de contrat dans un an, le minot de 21 ans pourrait rapporter environ 10 ME au club présidé par Jacques-Henri Eyraud. Depuis plusieurs semaines, la presse andalouse affirme que le FC Séville est prêt à poser 8 ME sur la table, quand la direction olympienne souhaite en récupérer 12 ME. Un accord semblait toutefois assez proche entre les deux formations.

Mais une information venue d’Espagne change totalement la donne puisque selon les informations obtenues par le Mundo Deportivo, le FC Séville envisage désormais de recruter un ancien de la maison afin de compenser le départ d’Ever Banega en la personne d’Ivan Rakitic. Loin d’être un titulaire indiscutable au FC Barcelone cette saison, l’international croate ne sera pas retenu par le champion d’Espagne 2019, qui souhaite dégraisser et réduire sa masse salariale. Pour une somme avoisinant les 10 ME, le FC Séville a l’opportunité de recruter un joueur d’une expérience colossale, et qui connaît parfaitement l’environnement du club. Reste maintenant à savoir quel sera le choix stratégique effectué par Monchi, Maxime Lopez étant un joueur à couver et à faire progresser avant de prétendre à atteindre le niveau de joueurs comme Banega ou Rakitic. Par ailleurs, il sera également intéressant de voir si le FC Séville envisagera la possibilité de recruter à la fois le Croate du Barça et le milieu de terrain de poche de l’Olympique de Marseille…