OM : Remplaçant de Lopez, il a tout pour enflammer le Vélodrome

En cas de départ de Maxime Lopez, l’Olympique de Marseille pourrait le remplacer par Mijat Gacinovic. Un milieu offensif serbe plutôt méconnu en France.

Maxime Lopez a fini par comprendre le message. A force de multiplier les appels du pied pour prolonger, le milieu sous contrat jusqu’en 2021 se rend compte que l’Olympique de Marseille ne souhaite pas le conserver. D’autant que le FC Séville semble prêt à l’accueillir. Le club phocéen prépare donc sa succession en étudiant le dossier Mijat Gacinovic (25 ans), le milieu offensif serbe de l’Eintracht Francfort, dont le recruteur Jean-Philippe Durant décrit un véritable meneur de jeu.

« A Francfort, on joue plutôt avec Kostic, Touré ou Da Costa sur les côtés. Pour moi, Gacinovic n'est pas un joueur de couloir, je le vois plus dans le style d'un Lopez ou d'un Cabella, un petit gabarit fin et technique qui joue dans les intervalles, a confié l’ancien recruteur de l’OM au Phocéen. Il ne peut pas jouer trop bas, car il n'a pas la puissance pour récupérer les ballons, il joue plutôt derrière les attaquants, où alors il lui faut un vrai 6 à ses côtés. Sa qualité, c'est de beaucoup courir, d'être disponible pour toucher beaucoup de ballons et faire jouer les autres. » De son côté, l’ancien sélectionneur serbe Slavo Muslin voit un milieu plus complet.

« Son style peut plaire aux Marseillais »

« C'est moi qui l'ai lancé en équipe nationale et il aurait largement mérité d'aller à la Coupe du monde. C'est un joueur très polyvalent avec un gros volume de jeu, a commenté le technicien. Il court vite et longtemps, et son entraîneur peut l'utiliser dans plusieurs systèmes, y compris à droite dans un système à trois défenseurs axiaux. Je l'ai aussi aligné derrière les attaquants ou en relayeur car il remonte vite le ballon. Au niveau de l'état d'esprit, c'est un professionnel irréprochable qui travaille et qui écoute. Son style peut plaire aux Marseillais, car il donne tout durant 90 minutes. » Reste à savoir si Francfort acceptera de négocier la vente de Gacinovic.