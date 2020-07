OM : Lopez sacrifié, Marseille avance enfin pour Niang

Dans : OM.

Après s’être attaché les services de Pape Gueye et alors que cela semble chauffer pour la venue de Leonardo Balerdi, l’OM souhaite également se renforcer en attaque.

Ce n’est un secret pour personne, l’Olympique de Marseille est particulièrement intéressé par le profil de Mbaye Niang. Auteur de 15 buts avec le Stade Rennais la saison dernière, l’international sénégalais dispose d’un bon de sortie, bien qu’il ne sera pas bradé par le club breton. En effet, Nicolas Holveck réclame au moins 20 ME pour lâcher son meilleur buteur, une somme que l’OM ne peut pas sortir à l’heure actuelle. Mais un départ au sein du club marseillais pourrait totalement changer la donne, comme le confirme Le Phocéen en ce début de semaine.

Et visiblement, Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas n'auront pas besoin de sacrifier un titulaire important comme Duje Caleta-Car ou Boubacar Kamara afin de faire avancer ce dossier puisque selon le média pro-OM, le départ de Maxime Lopez pourrait bien suffire à faire évoluer le dossier Mbaye Niang. Cela tombe bien, le milieu de terrain formé à Marseille est plus proche que jamais de poser ses valises au FC Séville, un accord aux alentours de 10 ME étant presque trouvé entre le deuxième de Ligue 1 la saison dernière et le club andalou. Un départ qui change tout pour André Villas-Boas et pour Mbaye Niang puisque le coach portugais s’est récemment entretenu avec le Sénégalais, en lui affirmant que le transfert de Maxime Lopez en Liga allait permettre de débloquer les fonds nécessaires pour la venue de l’ancien Milanais en Provence. Reste maintenant à voir si Jacques-Henri Eyraud sera sur la même longueur d’onde que son entraîneur, et sera prêt à poser 20 ME sur la table pour recruter Mbaye Niang. Si le deal venait à se confirmer, la ligne d'attaque marseillaise aurait fière allure avec Benedetto, Germain, Thauvin, Radonjic, Payet et donc Mbaye Niang.