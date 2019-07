OM : Lopez fait un bide au mercato, coup dur pour Eyraud

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Le président de l’Olympique de Marseille a une mission très claire en ce début de mercato, vendre afin de renflouer un minimum les caisses, et permettre à Andoni Zubizarreta de procéder à quelques achats malins. Le journal L’Equipe l’a clairement écrit dans ses colonnes : personne n’est intransférable à Marseille, et chaque joueur recevant une bonne offre est susceptible de partir. Cela vaut évidemment pour Maxime Lopez, estimé à environ 20 ME et qui semblait assez proche d’un départ au FC Séville. Au cours des dernières heures, cette piste a pris du plomb dans l’aile en Andalousie.

Et pour preuve, le journal El Desmarque, toujours bien informé dès lors qu’il s’agit des deux clubs de Séville, affirme que Monchi ne rêve pas vraiment de Maxime Lopez la nuit. Ainsi, l’ancien directeur sportif de l’AS Roma aurait rétrogradé au rang des joueurs non prioritaires le Marseillais, lequel a de plus en plus de chances de rester en Provence. Contrairement à son coéquipier Morgan Sanson, dont la cote est bien plus élevée, notamment grâce à sa faculté à être plus décisif que Lopez. L’ancien joueur de Montpellier est notamment suivi par Newcastle et West Ham en Angleterre. Mais Jacques-Henri Eyraud ne devrait pas le vendre pour moins de 35 ME.