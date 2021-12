OM : Le Barça passe à l’attaque pour Kamara !

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Plongé dans la tourmente au cours des dix derniers jours, Boubacar Kamara va devoir prendre une décision importante pour la suite de sa carrière du côté de l’Olympique de Marseille.

Alors qu’il arrive en fin de contrat au sein du club phocéen, Boubacar Kamara est forcément courtisé par de grands clubs européens. Il y a quelques temps, la presse française faisait état d’un intérêt du Bayern Munich pour le joueur de 22 ans. Mais désormais, c’est le FC Barcelone qui s’est mis en tête de recruter le défensif marseillais. À la recherche d’un renfort en charnière centrale en vue de la saison prochaine, le Barça vient effectivement de délaisser le dossier Jules Koundé, jugé trop cher par la direction, qui refuse de payer 65 ME pour acheter le défenseur de Séville. Tout cela afin de mettre toutes ses chances de son côté pour Kamara. En effet, selon les informations d’El Nacional, le FCB a trouvé une alternative en L1 avec le minot olympien.

Le Barça a contacté l’agent de Kamara

Dans cette optique-là, Joan Laporta aurait même contacté l’entourage de Kamara pour savoir si une éventuelle arrivée au Camp Nou aux côtés de Xavi serait susceptible de l’intéresser. « Kamara n'a pas l'intention de prolonger avec Marseille, car il cherche à faire un pas en avant dans sa carrière. Laporta lui a fait part de l'intérêt de Barcelone. Ce serait un accord qui conviendrait également au club, vu qu’il s'agirait d'un transfert gratuit », peut-on lire sur le média catalan, qui explique donc que le Barça veut Kamara pour évoluer en défense centrale, et non pas au poste de milieu défensif, où il a été repositionné à l’OM.

Selon El Nacional, Bouba Kamara aurait fait savoir au Barça par le biais de son agent qu'il ne prolongerait pas avec l'Olympique de Marseille !#TeamOM #OM #MercatOM pic.twitter.com/P9GwJZRAah — Le Reseau Olympien (@OM_LeReseau) December 5, 2021

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle rumeur va faire réfléchir Kamara, qui n’a toujours pas pris de décision pour son futur. Avant le match contre Nantes mercredi (1-1), l’ancien international espoirs français avait effectivement confirmé être dans un certain flou : « Ce sont mes représentants qui gèrent les offres reçues ou pas. Ce dont j'ai envie surtout c'est de continuer à travailler et continuer à progresser, gagner des titres et travailler dans de bonnes conditions. Je vous le dirai quand j'aurais pris ma décision. Je serai le premier à venir ». Critiqué par les supporters du club phocéen la semaine passée, Kamara sera en tout cas libre de son choix à partir du 1er janvier prochain. Ce qui n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour Pablo Longoria…