OM : Le transfert de Sanson ne se boucle pas, la raison est désolante

Dans : OM, Mercato.

Suivi de près par West Ham depuis le début du mois de juin, Morgan Sanson a été plusieurs fois tout proche de rejoindre le club anglais.

Cela aurait permis à l’OM de récupérer une belle somme, puisqu'un montant compris aux alentours de 30 ME était évoqué pour l’ancien de Montpellier. Mais il n’en sera rien. Depuis plusieurs jours, ce dossier ne parvient pas à être finalisé, et L’Equipe en dévoile la raison. Alors que les deux clubs se trouvaient proche d’un terrain d’entente, les réclamations de très nombreux intermédiaires et agents ont fini par faire grimper l’addition de manière dangereuse, si bien que le club anglais, qui ne regarde pourtant d’habitude pas trop à la dépense au moment de finaliser, a préféré lâcher l’affaire.

Résultat, Newcastle a tenté de saisir la balle au bond si jamais l’OM devait absolument vendre avant ce dimanche 30 juin, mais en ne proposant que 20 ME, ce qui n’a pas fonctionné. Résultat, les dirigeants marseillais ont mis la vente de Sanson de côté, mais ils ne désespèrent pas de l’évoquer à nouveau avec West Ham dans quelques temps, avec un départ sur de nouvelles bases pour éviter ces intermédiaires qui viennent souvent pour faciliter le transfert, mais peuvent aussi sérieusement le compliquer.