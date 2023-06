OM ‍: Longoria vise un entraîneur surprise pour l’après-Tudor

Dans : OM.

Par Alexis Rose

En quête d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, vu qu’Igor Tudor a annoncé son départ ce jeudi après seulement un an sur le banc de touche de l’OM, Pablo Longoria a deux pistes en tête, dont une surprenante.

Depuis que Pablo Longoria occupe la présidence du club phocéen, une certaine instabilité s’est installée autour du poste d'entraîneur. Après un intermède de Nasser Larguet, Jorge Sampaoli a récupéré l’équipe marseillaise en mars 2021 pour la lâcher en juillet 2022, juste avant la reprise de l’entraînement. Depuis cette date-là, Igor Tudor a pris le relais avec plus ou moins de réussite, mais le coach croate va lui aussi faire ses valises après seulement une saison à la tête de Marseille. Ce qui signifie donc que l’OM est désormais en recherche active pour trouver un nouvel entraîneur rapidement, histoire de bien préparer l’exercice 2023-2024, qui débutera tambour battant avec les barrages de la Ligue des Champions. Si Pablo Longoria attend que le championnat se termine pour faire ses choix, le dirigeant espagnol a déjà plusieurs noms en tête pour la succession de Tudor. Alors que les noms de Franck Haise ou de Marcelo Gallardo circulent autour du Vélodrome, deux autres pistes ont les préférences de Longoria. En effet, selon Get French Football News, Ange Postecoglou et Marcelino sont les principales cibles de l’OM à l’heure actuelle.

Ange Postecoglou ou Marcelino pour remplacer Tudor ?

Exclusive | Marseille are considering Celtic's Ange Postecoglou as a replacement for the outgoing Igor Tudor, according to sources contacted by Get French Football News. https://t.co/rWNtflRVN0 — Get French Football News (@GFFN) June 1, 2023

Si le nom de l’entraîneur espagnol n’étonne personne sachant que Longoria et Marcelino ont travaillé ensemble à Valence en 2018-2019 quand le premier était directeur sportif du second, la piste Postecoglou est plus étonnante… ou pas. Il faut dire que le coach australien est représenté par Frank Trimboli de l’agence CAA Sports, tout comme Longoria. Autant dire que le rapprochement entre les deux hommes s’est fait naturellement. Sur le banc du Celtic FC depuis 2021, le Grec a remporté deux fois le championnat d'Écosse. De quoi convaincre tous les Marseillais ? Pas si sûr… Mais de toute façon, le choix de Longoria n’est pas arrêté alors que le nom de Paulo Fonseca, actuellement à Lille, est aussi évoqué à Marseille. Si les rumeurs vont forcément aller bon train ces prochains jours, une décision pourrait rapidement être prise afin de fixer un cap clair en vue de la reprise de la saison prochaine.