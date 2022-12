OM : Longoria vire le clan Gerson de son bureau

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

L'OM et Gerson sont toujours dans une impasse. Alors que le milieu de terrain milite pour un départ du club phocéen, la direction marseillaise campe sur ses positions au niveau des exigences financières. Le prix demandé par l'OM est trop important pour Flamengo qui souhaite rapatrier Gerson. Le clan du joueur a rencontré les dirigeants phocéens.

Pas dans les plans d'Igor Tudor cette saison, Gerson souhaite absolument quitter l'OM. Le joueur de 25 ans a déjà contacté Flamengo pour retourner dans son ancien club. Le récent vainqueur de la Copa Libertadores est cependant bloqué à cause du prix exigé par l'OM pour lâcher Gerson. Marseille demande 20 millions d'euros. Une somme visiblement trop élevée pour le club brésilien. Selon les informations du journaliste sportif Julio Miguel Neto, le père de Gerson a rencontré les dirigeants marseillais pour discuter de l'avenir de son fils. Dans cette réunion, Marcao, le père et agent du joueur, a demandé aux Marseillais de revoir à la baisse leur exigence financière. Ce qui a été catégoriquement refusé. Si la discussion s'est bien passée, l'OM reste sur ses positions et l'avenir de Gerson est toujours aussi flou.

Quel avenir pour Gerson ?

Plusieurs possibilités s'offrent toutefois à l'ancien joueur de l'AS Roma. L'OM compte toujours sur lui, notamment depuis la blessure d'Amine Harit. L'international brésilien (4 sélections) aura certainement plus de temps de jeu que lors de la première partie de saison. Si Flamengo se décide à payer les 20 millions d'euros, le milieu offensif pourra retourner chez les Mengao, là où il a le plus brillé. Enfin, le FC Séville est également intéressé et suit avec la plus grande attention la situation de Gerson. L'actuel entraîneur des Andalous n'est autre que Jorge Sampaoli, l'ancien coach de l'OM qui avait fait de Gerson, l'un de ses joueurs essentiels dans son équipe. Les deux hommes s'apprécient et le technicien argentin souhaite relancer le natif de Belford Roxo dans une équipe en grande difficulté dans le championnat espagnol.