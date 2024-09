OM ‍: Longoria, vers un coup de tonnerre en Ligue 1

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria est candidat au conseil d'administration de la LFP, mais le président de l'Olympique de Marseille n'a pas révélé s'il était plutôt favorable au maintien de Vincent Labrune ou à l'élection de Cyril Linette. Ce dernier a une petite idée.

A quelques jours de l'élection du président de la Ligue de Football Professionnel, Cyril Linette fait la tournée des médias afin de pousser sa candidature face à Vincent Labrune. L'ancien responsable de Canal+ Sport le sait, la partie ne sera pas facile pour lui, l'Orléanais ayant dans son camp de nombreux dirigeants de Ligue 1. Mais Cyril Linette veut y croire, et ce samedi, se confiant dans La Provence, il avoue croire que Pablo Longoria peut le soutenir contre l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Même s'il n'est pas d'accord sur la totalité des méthodes de management de l'actuel patron de l'OM, Cyril Linette pense avoir suffisamment d'intérêts communs avec ce dernier pour que finalement Pablo Longoria ne vote pas pour Vincent Labrune. Et l'ancien journaliste de dire pourquoi il croit en ce retournement de situation au dernier moment.

Linette compte sur Longoria pour faire tomber Labrune

Du côté de l’OM aussi, Labrune prend cher https://t.co/WXjLGYCP4L — Foot01.com (@Foot01_com) September 6, 2024

Sur le papier, tout indique que Pablo Longoria votera pour l'ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille, mais cela n'affole pas Cyril Linette. « Les échanges avec Pablo Longoria se sont très bien passés alors que je ne le connaissais pas. On s'est parlé plusieurs fois, la dernière cette se­maine quand il était à l'ECA à Glasgow. Je ne sais pas quelle sera sa décision mais vu la marque et le club qu'il représente, il a tout intérêt à aller vers un projet qui défend les supporters, le pro­duit football, les émotions, une meilleure capta­tion. C'est totalement ce dans quoi il est (...) L'OM a besoin d'être respecté à Paris, on a souvent dit que le club, dans le deal CVC, n'avait pas été très bien traité, ou en tout cas traité comme d'autres clubs, alors qu'il méritait au moins un niveau intermédiaire. Il y a beaucoup de points communs dans nos visions. Après, il aime beaucoup le trading de joueurs (rires), peut-être qu'on serait moins d'accord là-dessus. En tout cas sur le produit foot, on a bien discuté et (il hésite) je ne vois pas pourquoi il voterait pour quelqu'un d'autre que moi », a expliqué l'opposant numéro 1 à Vincent Labrune.