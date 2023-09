OM ‍: Longoria va trancher, le suspense est total

Dans : OM.

Dans un entretien accordé à La Provence Pablo Longoria est apparu marqué mais pas encore résigné puisque le président de l’OM affirme par exemple qu’il n’a pas présenté sa démission à Frank McCourt.

Le chaos est bien là à Marseille mais pour l’heure, Pablo Longoria garde le cap dans la tempête. Très marquée par les évènements survenus lundi après la réunion entre la direction et les responsables des associations de supporters, le président olympien s’est mis en retrait. Il ne sera pas du déplacement à Amsterdam ce jeudi soir pour la première journée d’Europa League… ce qui ne signifie pas pour autant qu’il va quitter Marseille. Dans son interview accordée à La Provence, il dément avoir présenté sa démission au propriétaire du club Frank McCourt. Pablo Longoria se donne un temps de réflexion, lui qui apparait très marqué par les intimidations et les menaces dont il a fait l’objet. Tout ce contexte pourrait finir par le pousser vers la sortie selon Daniel Riolo, qui ne voit pas bien par quel miracle Pablo Longoria pourrait rester à Marseille après cette fracture profonde avec les Ultras.

« Longoria est probablement le meilleur président que l’OM ait eu depuis Pape Diouf. Il connait le foot, il a ramené l’OM en haut, il a de nouveau rempli le Vélodrome et certes il peut y avoir des critiques. J’en ai moi-même parlé et j’ai mis l’accent sur ses gens qui veulent bosser avec des amis. Dans le contexte marseillais c’est beaucoup plus compliqué. Mais griller cet homme-là je pense que c’est une erreur même si sur certains aspects, les supporters ont peut-être un peu raison. L’OM est à part, les supporters jouent un rôle social dans la ville, il n’y a aucun autre club qui fonctionne de cette façon » a commenté le journaliste de RMC dans l’After Foot avant de poursuivre et de conclure.

Riolo voit Longoria quitter l'OM

« Tu es obligé de tourner la tête et fermer les yeux sur certaines choses. Longoria a le droit de se tromper parfois mais si jamais il partait, je sais ce que tu perds je ne sais pas ce que tu vas gagner. A la place de Longoria qu’est-ce que vous faites ? Je me suis posé la question toute la journée et franchement je ne vois pas ce qui peut le forcer à rester… Il peut bosser ailleurs, à moins qu’il y ait un nouveau dialogue avec les supporters, c’est délicat » estime Daniel Riolo, qui imagine assez mal Pablo Longoria rester à l’Olympique de Marseille.

Au sujet de l’avenir du président olympien, les avis divergent et pour le journaliste Karim Bennani, il y a de bonnes chances de voir le dirigeant espagnol rester à la tête de l’OM malgré la tempête. « Bravo aux confrères de La Provence d’avoir obtenu l’exclu de l’interview de Pablo Longoria. Cette dernière est glaçante, par moments bouleversante. Le sentiment malgré tout que Longoria restera le président de l’OM » a publié le journaliste de Prime Video. Les prochains jours nous en diront plus à ce sujet alors que pour l’instant, l’état-major de l’Olympique de Marseille tout entier s’est mis en retrait du club en attendant une décision définitive de Pablo Longoria.