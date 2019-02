OM : Les débuts de Balotelli, Eyraud ne s’en remet toujours pas

Dans : OM, Ligue 1.

Non qualifié pour le match en retard face à Bordeaux (1-0), Mario Balotelli va sûrement retrouver une place de titulaire à Dijon ce vendredi. Un moment que Jacques-Henri Eyraud attend avec impatience.

On le sait, le président de l’Olympique de Marseille a insisté pour recruter l’attaquant italien. Alors que cette piste ne faisait pas l’unanimité au sein du club phocéen. Il faut dire que personne n’avait oublié l’échec de l’été dernier, sa première partie de saison ratée à Nice, ni son caractère susceptible de provoquer des étincelles dans un vestiaire déjà tendu. Finalement, les débuts de Balotelli sur et en dehors du terrain se passent bien, pour le plus grand bonheur du dirigeant.

« Je suis très content de l'arrivée de Mario, c'est un joueur que je voulais vraiment à l'OM, et je ne suis pas le seul, a confié Eyraud lors d’un échange sur Viber. En tout cas, je suis très heureux de son arrivée, il s'est parfaitement bien intégré, je crois que ça fonctionne très bien avec ses coéquipiers. Il a marqué dès ses premières minutes passées sur la pelouse, ça a été une grande satisfaction pour lui, pour nous aussi et pour tous les supporters de l'OM. Je crois que le meilleur reste à venir. » Apparemment, Balotelli a trouvé son plus grand fan à Marseille.