OM : Longoria va tenter un gros coup à Arsenal

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Actuel meilleur buteur de Ligue 1, le Rémois Folarin Balogun fait grimper sa cote sur le marché des transferts. Plusieurs clubs s’intéressent à l’attaquant prêté par Arsenal, à commencer par l’Olympique de Marseille qui envisage son arrivée l’été prochain.

Pablo Longoria ne s’arrête jamais. Le mercato hivernal à peine terminé, le président de l’Olympique de Marseille suit déjà ses potentielles recrues de l’été. Apparemment, le dirigeant a pour objectif de renforcer son secteur offensif. Le club phocéen fait effectivement partie des formations attentives à la progression de Folarin Balogun (21 ans), annonce le Daily Mail. Il faut dire que l’attaquant prêté sans option d’achat par Arsenal réalise une excellente saison avec le Stade de Reims. L’Anglo-Américain a déjà inscrit 14 buts en 21 matchs de Ligue 1. Des statistiques qui font de lui l’actuel meilleur buteur du championnat.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Balogun (@balogun)

Autant dire que l’Olympique de Marseille aura de la concurrence sur ce dossier. La source ajoute Villarreal et surtout le Milan AC parmi les autres clubs intéressés. Il faudra également attendre la décision d’Arsenal pour son joueur sous contrat jusqu’en 2025. Vendredi en conférence de presse, le manager des Gunners Mikel Arteta s’est dit impressionné par l’évolution de Folarin Balogun. « Quand on regarde les chiffres et ce qu'il fait, c'est tout simplement incroyable », a encensé le coach espagnol.

Arteta suit Balogun

« C'est très rare de voir ça. Mais il a quelque chose de spécial, a poursuivi l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. C'est pourquoi nous avons décidé de lui offrir un contrat longue durée, d'avoir foi en lui et de lui donner cette longue période dont il a besoin maintenant. Parce que le prêt qu'il a aujourd'hui est vraiment différent de celui qu'il avait avant à Middlesbrough. (...) Le plan, c'est qu'il termine son prêt, que l'on évalue sa situation et la nôtre, que l'on s'asseye et que l'on planifie le prochain chapitre de sa carrière. » L’Olympique de Marseille devra donc attendre cette discussion avant de passer à l’action.