OM : Longoria va décevoir les fans sur le mercato

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Face aux rumeurs sur le recrutement, Pablo Longoria a fait une mise au point ce jeudi en conférence de presse. Le président de l’Olympique de Marseille n’envisage qu’une seule recrue supplémentaire pour compenser l’absence du milieu offensif Amine Harit.

Pablo Longoria n’aime décidément pas les fausses informations qui circulent dans les médias. Présent pour la présentation de Ruslan Malinovskyi ce jeudi, le président de l’Olympique de Marseille en a profité pour mettre les choses au clair. Le dirigeant a notamment évoqué la situation de Mattéo Guendouzi que l’on annonce sur le départ vers Aston Villa. On parle effectivement d’une offre à venir pour le milieu de terrain.

Mais de son côté, Pablo Longoria assure qu’aucun échange n’a été entamé pour l’international français. « J'ai lu comme vous dans la presse, mais l'unique vérité c'est qu'il n'y a pas de conversation entre clubs, on n'a pas reçu d'offre, a démenti le président marseillais. Je ne sais pas si les conversations existent avec l'entourage du joueur. Ce sont des spéculations. » Si la situation devait évoluer, nul doute que le club phocéen tenterait de remplacer Mattéo Guendouzi.

Une autre recrue pour remplacer Harit

En attendant, la seule recrue envisagée après l’Ukrainien sera chargée de compenser l’absence d’Amine Harit, blessé jusqu’à la fin de la saison. « Après la blessure d'Amine Harit, on cherche un autre joueur offensif qui a les caractéristiques de pouvoir jouer avec des espaces, a annoncé Pablo Longoria. On a besoin des caractéristiques que nous donnait Amine Harit pendant la première partie de saison. »

Quant aux pistons, les solutions à la disposition du coach Igor Tudor suffisent selon la direction. « On pourrait finir la saison avec 20 joueurs. On peut avoir une rotation avec trois joueurs de côté : Nuno Tavares, Jonathan Clauss et Issa Kaboré, aussi la possibilité de faire jouer Sead Kolasinac. On considère que ce sera la configuration jusqu'à la fin de la saison », a expliqué le patron olympien, au risque de décevoir les supporters.