OM ‍: Longoria trouve son attaquant, Nantes est concerné

L'OM est encore à la recherche d'un élément offensif en cette fin de marché des transferts estival. Pablo Longoria devra être inventif pour trouver la perle rare.

A Marseille, le faux pas contre le Stade de Reims le week-end dernier au Stade Vélodrome a quelque peu inquiété. La direction veut un nouvel attaquant, capable de pouvoir concurrencer Elye Wahi. Cela ne sera pas de trop pour Roberto De Zerbi, qui sait que la pression est grande sur les épaules de l'ancien de Lens. Problème, l'OM n'a plus beaucoup de temps pour trouver la perle rare, d'autant que le club phocéen est également occupé à dégraisser son effectif. Cependant, un profil a apparemment tapé dans l'oeil de l'OM et de Roberto De Zerbi. Et il évolue en Ligue 1 !

Mohamed, la belle trouvaille de Longoria sur le marché des transferts ?

Selon les informations de L'Equipe, l'Olympique de Marseille a récemment ouvert le dossier Mostafa Mohamed, qui n'est pas contre un départ du FC Nantes. Les Marseillais sont actuellement en contacts avec les Canaris pour étudier la faisabilité d'un transfert. Outre l'OM, Wolverhampton est également intéressé. A noter que l'Egyptien a décliné de son côté une belle offre venant d'Arabie saoudite. Encore sous contrat avec Nantes jusqu'en juin 2027, l'attaquant de 26 ans est estimé à près de 10 millions d'euros. Une belle affaire donc pour les Phocéens, qui vont tenter le coup. L'Egyptien est une valeur sûre de Ligue 1 depuis son arrivée en France et aurait sans doute beaucoup à apporter en termes d'efficacité sur la Canebière. D'ici à la fin du marché des transferts, pas mal de noms devraient encore circuler à Marseille. Les chantiers sont nombreux et l'OM se doit de procéder à des ventes, sous peine de se mettre en difficulté avec la DNCG et le fair-play financier.