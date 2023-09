OM ‍: Longoria trahi, Rothen accuse Boli et Papin

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ces dernières heures, l'OM passe par des moments compliqués. Pablo Longoria a finalement décidé de rester président du club phocéen.

Si l'OM s'est quelque peu rassuré ce jeudi soir en ramenant un match nul de son déplacement à l'Ajax, la situation reste tendue en interne. Les Phocéens n'ont pas encore trouvé de remplaçant à Marcelino et Pablo Longoria se sait surveillé de près. Le président espagnol a décidé de rester malgré la tempête médiatique qui s'abat sur lui. Cependant, l'ancien de Valence n'a pas reçu beaucoup de marques de soutien de la part des anciens joueurs passés par l'OM et de ceux qui en font désormais partie dans l'équipe dirigeante. De quoi faire pester certains observateurs. C'est notamment le cas de Jérôme Rothen, qui a clairement pointé du doigt Basile Boli et Jean-Pierre Papin.

Longoria lâché à l'OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Lors d'une intervention sur RMC, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet : « Où on est, dans quel monde on vit ? Quand tu prends la décision de rentrer dans l’organigramme du club, peu importe le poste, il y a bien quelqu’un qui vous a mis là. Papin, tout le monde l’avait oublié à Marseille ces dernières années. Le seul qui a réussi à le faire revenir, c’est Pablo Longoria. Il est conseiller du président. Il n’assiste pas à la réunion lundi, prévue depuis de longues semaines. S’il y a bien quelqu’un qui peut faire le tampon entre les groupes de supporters et Longoria, c’est lui avec sa connaissance du club. Il arrive à l’aéroport mercredi avec sa valise tout sourire, on a l’impression qu’il est satisfait d’avoir pris du poids dans l’organigramme. Je ne comprends pas, il aurait dû être le premier à dégainer pour défendre Longoria. (...) C’est un peureux et il n’a rien à faire à Marseille et dans un club professionnel. (...) Basile Boli, le rôle d’ambassadeur ça veut plus ou moins rien dire et on ne l’entend pas, il ne veut pas se mouiller et se mettre à dos les représentants des supporters. Ce club n’avancera jamais avec des anciens comme ça et pourtant je suis le premier à militer pour remettre des anciens compétents à certains postes. Ils représentent l’âme et le cœur du club, on attend quand même qu’ils prennent position ». Reste à savoir s'ils le feront dans les prochains jours quand la situation sera plus calme ou si ce silence radio perdurera.