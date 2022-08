OM : Longoria touche au but, Dieng provoque l'attroupement

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré son envie de rester à l’OM cet été, Bamba Dieng est sollicité. Son profil intéresse de nombreux clubs de Premier League.

Cinquième dans la hiérarchie des attaquants derrière Milik, Payet, Bakambu et Luis Suarez aux yeux d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng est dans une situation délicate. L’international sénégalais a connu un belle progression la saison dernière avec Jorge Sampaoli et se retrouve soudainement blacklisté à Marseille, où les supporters le réclament pourtant sur les réseaux sociaux. Poussé vers la sortie en raison de sa belle valeur marchande, supérieure à 15 millions d’euros selon Pablo Longoria, l’ex-attaquant de Diambars a déjà fait savoir aux dirigeants de l’OM qu’il voulait rester. La donne peut-elle changer en fonction des offres que Bamba Dieng va recevoir durant le mois d’août ? Certains clubs de Premier League vont tenter le coup, selon les informations du site 90 Min.

Dieng plutôt que Kalimuendo pour Leeds ?

Le média croit savoir que trois clubs de Premier League ont récemment manifesté leur intérêt pour Bamba Dieng. Les intérêts de West Ham et de Newcastle étaient déjà connus et maintenant, c’est Leeds United qui a rejoint la course à la signature de l’attaquant de l’OM. A ce poste, la priorité de l’ancien club de Marcelo Bielsa se nomme Arnaud Kalimuendo, pour qui une offre à hauteur de 20 millions d’euros a été transmise au PSG. Mais le club de la capitale est gourmand et aimerait récupérer un peu plus d’argent pour son attaquant, également convoité par Rennes ou encore Nice. C’est ainsi que Leeds a activé son plan B et celui-ci mène tout droit à Bamba Dieng. A ce jour, aucune offre n’a été formulée aux dirigeants de l’Olympique de Marseille. Mais durant le mois d’août, les clubs de Premier League ont parfois tendance à s’affoler et à lâcher de grosses sommes d’argent pour de jeunes joueurs à fort potentiel, comme c’est le cas de Dieng. A l’OM, on espère que ce scénario se produira, même s’il sera très difficile de convaincre le joueur de partir.