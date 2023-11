OM ‍: Longoria taillé en rondelles pour son mercato low-cost

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cet été, le mercato réalisé par Pablo Longoria a soulevé un réel enthousiasme chez les supporters de l’OM mais quelques semaines plus tard, le bilan n’est pas vraiment positif pour la majorité des recrues.

Certaines recrues sont correctes ou montent en puissance, c’est par exemple le cas de Renan Lodi ou encore de Geoffrey Kondogbia. Mais ce n’est pas vraiment surprenant quand on sait que ces deux joueurs viennent de l’Atlético de Madrid, un club aux exigences très élevées. Pablo Longoria était davantage attendu sur ses paris. Bamo Meïté en est un et pour l’instant, le prometteur défenseur recruté en provenance de Lorient n’a pas encore eu sa chance. Ce n’est pas le cas d’Iliman Ndiaye et d’Ismaïla Sarr. Au total, Pablo Longoria a payé près de 30 millions d’euros pour recruter ces deux joueurs en D2 anglaise, respectivement à Sheffield United et Watford.

Et malheureusement pour l'Olympique de Marseille, le bilan n’est pas positif en ce qui concerne les deux internationaux sénégalais. Sarr a des statistiques correctes (4 buts et 2 passes décisives) mais se montre beaucoup trop irrégulier pour le moment. En ce qui concerne Ndiaye, la fusée peine à décoller et jeudi soir contre l’AEK Athènes, il a livré une prestation décevante. Tout cela fait dire à Damien Degorre que Gennaro Gattuso fait ce qu’il peut avec les joueurs à disposition, mais à ses yeux, l’effectif de l’OM ne peut pas lui permettre de viser le podium en Ligue 1 cette saison et Pablo Longoria est le premier responsable.

Damien Degorre épargne Gattuso et égratigne Longoria

« Je ne vois pas ce que Gattuso peut faire de mieux avec ces joueurs là. Ce ne sont pas des joueurs qui sont calibrés pour jouer la Ligue des Champions par exemple. Tu vas recruter en D2 anglaise pour te qualifier en Ligue des Champions… Je m’ennuie moins en regardant l’OM de Gattuso par rapport à l’OM de Marcelino. Je sens une énergie, une envie. Il se passe quelque chose, après il y a trop d’erreurs individuelles et les adversaires en profitent. Mais je trouve qu’il se passe quelque chose. Marseille n’est pas au niveau de Monaco, c’est un effectif qui peut être quatrième en Ligue 1 je pense car les autres effectifs en France ne sont pas non plus incroyables. Mais il faut peut-être aussi laisser à Gattuso le temps de poser sa patte » estime Damien Degorre, pas vraiment hypé par le niveau des recrues à l’OM. On n’oubliera pas non plus Pierre-Emerick Aubameyang, forfait à Athènes jeudi et dont le début de saison est au cœur des critiques à Marseille.