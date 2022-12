OM : Longoria se prend une violente leçon de mercato

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera très certainement l'un des acteurs majeurs du prochain mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. La pression est déjà maximale sur les épaules de Pablo Longoria.

Les supporters de l'OM souhaitent voir leur club ambitieux lors de la seconde partie de saison. La campagne européenne en Ligue des champions a été un désastre mais en Ligue 1, les Phocéens sont encore bien en course pour terminer sur le podium. 4èmes à la trêve internationale, les hommes d'Igor Tudor auront néanmoins besoin de renforts au mercato. Surtout que Pablo Longoria espère vendre certains joueurs. Car l'objectif est bien de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'OM. Frank McCourt le veut et Longoria n'aura d'autres choix que de faire certains sacrifices. Déjà, Luis Suarez est parti du côté d'Almeria. Il pourrait être suivi de Pape Gueye. Autre joueur à vouloir partir : Gerson. Et les noms de Cengiz Under ou de Bamba Dieng sont aussi cités parmi les potentiels partants cet hiver au mercato. Une situation dommageable et qui en agace plus d'un à Marseille.

Longoria, une stratégie à revoir ?

C'est notamment le cas de Karim Diouf, fils de l'ancien président Pape Diouf. Pour Le Phocéen, le chroniqueur a livré le fond de sa pensée sur la méthode Longoria au mercato : « Gerson ? Est-ce qu'on a bien fait de l'acheter ?! Gerson on l'a acheté 20 millions d'euros, mais est-ce qu'un club va vouloir mettre autant sur lui ? Aujourd'hui on a des difficultés pour revendre les joueurs que nous avons achetés cher. Ce sont des choses qu'il faut gommer, il ne faut plus en arriver là ! Quand on achète des joueurs, il faut qu'ils nous apportent à la fois sur le plan sportif et financier en cas de future revente ». Sur sa lancée, Karim Diouf a également donné son plan pour le recrutement lors du mercato hivernal. « Je prendrais bien un latéral ou deux pour pouvoir concurrencer Nuno Tavares et éviter qu'il se sente trop seul. Côté droit il faudrait une doublure à Clauss parce que Kaboré c'est un peu faible ». Reste à savoir si Pablo Longoria aura la même stratégie...