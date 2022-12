OM : Longoria révolté par les caprices de Gerson !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Attendu mercredi à Marseille, Gerson, dans l’attente de son transfert à Flamengo, a séché la reprise de l’entraînement.

C’est un scénario qui était redouté par l’état-major de l’Olympique de Marseille et qui s’est produit ce mercredi, date de la reprise de l’entraînement du club phocéen. Tous les joueurs non-concernés par le Mondial au Qatar étaient attendus au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. Tous, sans exception. Or, un homme a manqué à l’appel : Gerson. Au Brésil depuis plus de deux semaines dans l’attente de son transfert à Flamengo, l’international auriverde n’a visiblement pas l’intention de revenir à Marseille. Il est pourtant contractuellement dans l’obligation de le faire, alors que l’OM et Flamengo n’ont pas encore trouvé d’accord total pour le retour au pays de Gerson. L’ex-milieu de l’AS Roma et de la Fiorentina a décidé de partir au clash en séchant la reprise de l’entraînement à Marseille, une attitude qui exaspère Pablo Longoria selon La Provence.

Gerson part au clash, Longoria en furie

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gerson Santos (@gersonsantoss)

Le quotidien régional dévoile que le président de l’Olympique de Marseille est actuellement au Qatar pour suivre les Olympiens qui disputent la Coupe du monde. Informé par téléphone de l’absence de Gerson à la reprise de l’entraînement marseillais par Javier Ribalta, son bras droit qui est lui resté à Marseille, le président de l’OM aurait piqué une énorme colère en apprenant la nouvelle. En effet, Pablo Longoria est « très remonté » face à l’attitude de Gerson et regrette les caprices de la star brésilienne. Le président de l’Olympique de Marseille, qui a publiquement ouvert la porte à un départ de Gerson, a également confié que ce dernier avait une valeur marchande et que par conséquent, il était dans l’obligation de se rendre à la reprise de l’entraînement de l’OM dans le cas où aucun accord ne serait trouvé avec Flamengo. Les négociations ne sont d’ailleurs pas rompues entre Marseille et le club brésilien mais l’attitude capricieuse de Gerson a peu de chances d’accélérer son transfert.