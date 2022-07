OM : Longoria réussit un tour de magie à 8 millions d'euros

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que les rumeurs se multiplient du côté de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria s'apprête à valider une opération qui va permettre au club phocéen une opération financière plutôt étonnante.

Lors du marché des transferts, il y a les opérations spectaculaires, les rumeurs qui font du bruit, telles celles qui envoient Dries Mertens ou Memphis Depay dans l’effectif de l’OM. Mais il y a aussi les ventes, et à en croire La Provence, le président de l’Olympique de Marseille s’apprête à réussir une opération sacrément réussie. En effet, dans les jours qui viennent, Igor Tudor devrait voir Luis Henrique quitte son effectif. Deux ans après avoir signé à Marseille, l’attaquant va rejoindre Botafogo, là où Pablo Longoria était allé le chercher il y a deux ans pour 8 millions d’euros. L’OM et le club brésilien viennent de trouver un accord, pour le plus grand bonheur du joueur de 20 ans qui ne s’est pas pleinement adapté au football européen, ou du moins pas autant que le vice-champion de France ne le souhaitait. Et cet accord est une bonne affaire pour Marseille, même si Luis Henrique avait encore trois ans de contrat.

Acheté 8ME, et vendu 8ME, Luis Enrique va quitter l'OM

𝗟𝗨𝗜𝗦 𝗛𝗘𝗡𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘 🇧🇷💙 pic.twitter.com/qmR8cfGcfJ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 25, 2020

En effet, le départ de Luis Henrique de l’Olympique de Marseille se fera sous forme de prêt avec une option d’achat automatique, ou presque, puisqu’elle sera essentiellement liée au fait que Botafogo conservera sa place dans l’élite du football brésilien, et à quelques matchs joués par Luis Henrique. En échange de ce prêt, et selon La Provence, le club de Frank McCourt empochera 8 millions d’euros. Autrement dit, l’affaire aura été transparente pour les finances de l’OM, ce qui est plutôt fort, car en plus Pablo Longoria a obtenu qu’un pourcentage sur un possible transfert futur du joueur soit reversé à Marseille. L'opération devrait être finalisé très rapidement, tout le monde étant d'accord, il faut désormais finir les formalités administratives et Luis Henrique pourra rentrer au Brésil.