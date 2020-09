Officiel : Luis Henrique signe cinq ans à Marseille !

Dans : OM.

Luis Henrique est officiellement un joueur de Marseille, club avec lequel il s’est engagé pour les cinq ans à venir en échange d’un chèque de 12 ME.

L’Olympique de Marseille tient son nouvel attaquant. A la recherche d’un dribbleur rapide et efficace, André Villas-Boas a trouvé son bonheur en la personne de Luis Henrique. Ce vendredi, le club marseillais a officialisé la signature du Brésilien de 18 ans provenance de Botafogo pour une somme comprise entre 10 et 12 ME. Le dribbleur sud-américain s’est engagé pour les cinq prochaines années en faveur de l’OM, après avoir satisfait à la visite médicale. Désireux de ne pas prendre de risque avec un joueur tout fraichement venu du Brésil, André Villas-Boas ne le convoquera pas pour la réception du FC Metz, samedi soir à l’Orange Vélodrome.