OM ‍: Provoqué salement par Gueye, Longoria règle ses comptes

Pablo Longoria compte bien composer la saison prochaine avec des joueurs 100% impliqués dans le projet de l'OM made in De Zerbi. L'Espagnol travaille dur pour y arriver quitte à se mettre certains joueurs à dos.

L'OM a mis les moyens cet été lors du mercato pour renforcer son effectif. La récente arrivée de Roberto De Zerbi à Marseille a en plus redonné confiance aux fans et observateurs du club phocéen. Mais l'Italien a dû faire des choix forts, comme celui par exemple de mettre à l'écart du groupe Samuel Gigot, Pau Lopez, Jordan Veretout ou encore Chancel Mbemba. Tous ces joueurs sont invités à se trouver un autre club. Un coup de tonnerre pour certains, comme Mbemba. Il faut dire que la saison passée, le Congolais était l'une des valeurs sûres de l'OM. Son éviction ne plait pas à tout le monde, dont Pape Gueye, récemment parti de Marseille mais qui a été l'auteur d'un post acerbe sur son compte Instagram.

Longoria en colère contre Gueye

Aujourd'hui à Villarreal, Pape Gueye avait en effet posté sans sourciller : « Les dirigeants du club qui font sortir de fausses infos dans la presse en salissant l’image d’un joueur qu’ils veulent voir partir… En plus, à force, je pense que les gens ne sont pas dupes, la plupart savent que tout est faux. Surtout que les joueurs visés sont irréprochables et donnent tout sur le terrain pour leur club… Quel respect en retour ? Au bout d’un moment, il faut savoir s’arrêter, respecter les gens et trouver d’autres stratégies ». Selon La Provence, cette sortie était destinée à la direction de l'OM après ce qui a été fait à Mbemba. Et ça n'a pas du tout plu à Pablo Longoria, comme le souligne le média français ces dernières heures. Le président phocéen est très remonté contre Pape Gueye et sa tentative de déstabilisation du groupe, à quelques jours seulement du retour de la Ligue 1. Et surtout, il ne veut pas laisser passer de telles fuites dans les journaux sur sa manière de diriger l'équipe et l'effectif. En plus au sujet des joueurs pour lequel l'OM a pris de gros risques en le faisant signer alors qu'il était en litige avec ses précédents clubs.