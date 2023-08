OM ‍: Longoria prépare un ultime gros coup ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Officiellement, le mercato de l’OM est clos hormis sur le poste de latéral droit. Mais en interne, Pablo Longoria et Javier Ribalta s’activent pour trouver un défenseur central de classe internationale.

Pour l’heure, Pablo Longoria a réalisé un mercato spectaculaire mais les principales recrues sont des joueurs offensifs, à l’exception de Geoffrey Kondogbia et de Renan Lodi. En effet, l’Olympique de Marseille s’est attaché les services de Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, une attaque toute neuve qui doit permettre à l’OM de nourrir de grosses ambitions en Ligue 1 et durant les barrages de Ligue des Champions.

Cela étant, un renfort en défenseur central ne serait pas de trop alors qu’à ce poste, aucun joueur ne se dégage réellement parmi Balerdi, Gigot, Mbemba et Touré. Pourtant, aucun renfort à ce poste n’est évoqué en public par l’état-major de l’OM. Cela ne veut pas dire pour autant que Pablo Longoria et Javier Ribalta ne sillonnent pas l’Europe en quête d’un défenseur central. Et pour preuve, d’après les informations de l’Equipe, plusieurs sources prêtent à la direction de l’OM « l’intention de bouger sur un gros défenseur central » d’ici la fin du mercato.

Sur les réseaux sociaux, les noms d’Eric Garcia, Aymeric Laporte ou encore Mohamed Simakan ont été évoqués sans que les informations ne se confirment pour le moment. De plus, la venue d’un top défenseur central serait-il significatif de départ pour Chancel Mbemba, courtisé par l’Arabie Saoudite depuis le mois de juillet ? A priori… non. L’international congolais a bien négocié avec des clubs saoudiens durant l’été mais le salaire qu’il réclamait lui a été refusé et sauf grosse surprise, l’ex-capitaine du FC Porto va poursuivre à Marseille, où il est sous contrat jusqu’en juin 2025.

L’objectif de la direction de l’OM est maintenant de trouver un défenseur central de plus afin d’offrir à Marcelino le choix du roi avec Mbemba, Gigot, Balerdi et un joueur d’une classe supérieure. Quant à Isaak Touré, de retour d’un prêt concluant à Auxerre et que Marcelino apprécie, il pourrait être de nouveau prêté… ou vendu en cas de belle offre en Angleterre, où son physique de colosse ne laisse pas insensible certains clubs de milieu de tableau.