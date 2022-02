OM : Longoria prépare un deal avec la Juventus

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Toujours en quête de jolis coups sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille de Pablo Longoria a des vues sur un jeune attaquant brésilien de la Juventus Turin.

Même si le club phocéen ne manque pas de munitions à la pointe de son attaque, avec Arkadiusz Milik, Bamba Dieng, Dimitri Payet et maintenant Cédric Bakambu, Pablo Longoria essaye d’avoir un coup d’avance. Histoire de préparer l’avenir sereinement, en cas d’un transfert de Milik ou de Dieng par exemple, le président de l’OM s’intéresse à plusieurs attaquants à travers l’Europe. Selon les informations du journal italien Tuttosport, le dirigeant espagnol a notamment coché le nom de Kaio Jorge. Lors du dernier mercato hivernal, le joueur de 20 ans avait été proposé à Marseille par la Juventus. Afin de récupérer Boubacar Kamara à six mois de la fin de son contrat, la formation de Turin avait proposé le prêt de Jorge en l’échange. Un deal qui n’a pas pu se faire pour différentes raisons, et les deux joueurs concernés sont donc restés dans leur club respectif. Ce qui ne fait pas trop les affaires du jeune brésilien.

Kaio Jorge, le futur grand attaquant de l’OM ?

Auteur de 11 apparitions sous le maillot de la Juve cette saison, Jorge est clairement en manque de temps de jeu. Formé à Santos et arrivé à Turin durant l’été 2021 en l’échange d’un chèque de 1,5 millions d’euros, Jorge chercherait une nouvelle porte de sortie en vue de l’été prochain. Et l’OM pourrait bien représenter le projet tant attendu. Enfin si Marseille a le droit de recruter, après l’histoire Pape Gueye, et si l’OM retrouve des couleurs au niveau financier, vu que Jorge est déjà estimé à plus de 10 millions d’euros. En attendant d’en savoir plus sur ce dossier, l’OM va finir la saison avec Milik, qui revient en forme, mais aussi Bakambu, qui a réussi de bons débuts à Marseille, et Dieng, qui sort d’une belle CAN avec le Sénégal. Autant dire que Jorge Sampaoli dispose d’un bel arsenal offensif pour remplir les différents objectifs de son club, que ce soit le podium en L1 ou en Europa Conférence League.