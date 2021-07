OM : Longoria ne dort jamais, ça négocie pour Simeone !

Dans : OM.

Après avoir bouclé les transferts de Gerson, Ünder, Guendouzi et Balerdi, l’OM aimerait enrôler un avant-centre au mercato.

L’idée est de trouver une doublure de luxe à Arkadiusz Milik, qui n’est malheureusement pas toujours épargné par les blessures. Dario Benedetto pourrait faire l’affaire, mais l’Argentin n’est plus tout jeune et son salaire est conséquent. Dans l’idéal, Pablo Longoria aimerait lui trouver un point de chute dans le but de faire de la place à Giovanni Simeone. L’attaquant de Cagliari fait l’objet de discussions entre le club sarde et l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines. Selon les informations recueillies par Ignazio Genuardi, les négociations tournent autour d’un prêt payant avec option d’achat. Pour l’heure, les deux clubs ne sont pas encore sur la même longueur d’onde mais Pablo Longoria ne déviera pas de sa trajectoire.

« Concernant #Simeone de #Cagliari, l’#OM continue de privilégier la formule du prêt payant avec OA, mais un effort pourrait être fait pour un transfert sec. Alors que les Sardes réclament autour de 15 M€, les Phocéens ont évoqué le chiffre de huit millions. Si l’écurie italienne veut du cash, il faudra revoir ses exigences à la baisse. Les deux clubs pourraient se retrouver à mi-chemin » a publié le journaliste, pour qui Pablo Longoria ne réalisera pas de folies pour Giovanni Simeone, même s’il apprécie beaucoup le profil du fils de Diego, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid. Cette piste a également été validée par Jorge Sampaoli, qui fera de toute façon d’Arkadiusz Milik son titulaire en attaque. La saison prochaine, le secteur offensif de l’OM risque d’être fourni avec de nombreux ailiers (Payet, Ünder, Luis Henrique, De la Fuente). De quoi rassurer les supporters malgré le départ du très décisif Florian Thauvin, qui a rejoint André-Pierre Gignac aux Tigres de Monterrey au Mexique.