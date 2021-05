OM : Longoria le veut, Guendouzi est prêt à débarquer

Dans : OM.

Confronté à un immense chantier au mercato, Pablo Longoria a ciblé Mattéo Guendouzi pour renforcer le milieu de terrain de l’OM.

Ce secteur de jeu va être totalement chamboulé cet été avec les départs de Michaël Cuisance et d’Olivier Ntcham, dont les options d’achats ne seront pas levées. De plus, le départ de Boubacar Kamara fait peu de doutes. Dans un live sur la page Facebook de RMC jeudi soir, Mohamed Bouhafsi confiait que le milieu de terrain formé à l’Olympique de Marseille était bien sur le départ, et que Pablo Longoria valorisait son meilleur joueur à hauteur de 40 ME. Pour le remplacer, l’OM dispose de solutions internes avec Valentin Rongier et Pape Gueye. Mais logiquement, l’actuel cinquième de Ligue 1 recrutera au moins un milieu défensif supplémentaire. Dans cette optique, Mattéo Guendouzi plaît beaucoup à Pablo Longoria.

Révélée par le journal L’Equipe il y a une semaine, cette piste se confirme et prend davantage d’épaisseur ce vendredi. Et pour cause, La Provence confirme que le milieu de terrain d’Arsenal, prêté cette saison au Hertha Berlin, figure en très bonne position dans la short-list de Pablo Longoria pour renforcer le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille au mercato. Sous contrat avec Arsenal jusqu’en juin 2022, l’international espoirs français ne serait pas insensible à l’intérêt de l’OM et aurait déjà fait savoir au board phocéen qu’il était d’accord pour venir… à condition que Marseille soit qualifié en coupe d’Europe, ce qui est pour l’instant le cas à deux journées de la fin. Pablo Longoria, qui vise quelques recrutements onéreux cet été (Thiago Almada, Adli) ne souhaite en revanche pas se ruiner dans le deal Guendouzi. Il vise un prêt, ce qui risque de poser un souci à Arsenal puisque le joueur est en fin de contrat dans un an. Pour accéder aux demandes de l’OM, les Gunners devront donc prolonger Guendouzi avant de le prêter à Marseille…