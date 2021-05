OM : Longoria le met en danger, Mandanda adore ça

Dans : OM.

Du haut de ses 36 ans, Steve Mandanda réalise une saison satisfaisante sous les couleurs de l’Olympique de Marseille.

Malgré les difficultés rencontrées par son équipe cette saison, le capitaine emblématique de l’OM tient son rang. A l’image du match à Saint-Etienne le week-end dernier, Steve Mandanda évolue toujours à un très haut niveau. Cependant, le président olympien Pablo Longoria souhaite recruter un concurrent à l’international tricolore cet été, alors que Yohann Pelé, en fin de contrat, va quitter le club. Interrogé par Téléfoot sur la venue d’un concurrent à l’OM dans les semaines à venir, Steve Mandanda a indiqué que cela ne lui posait aucun problème. Au contraire, « Il Fenomeno» s’est montré particulièrement motivé et a prévenu son futur concurrent.

« Si un gardien devait arriver, il n'y a pas de souci, on en parle librement avec Pablo Longoria. On doit faire signer un gardien. Mais encore une fois : je serai là. Donc il faudra qu'il soit bon » a indiqué Steve Mandanda, pas effrayé par la concurrence et qui a hâte de voir qui débarquera à Marseille alors que le nom d’Alban Lafont (Nantes) est celui qui revient le plus. Interrogé sur sa fin de carrière, Steve Mandanda a par ailleurs reconnu qu’il ne se voyait pas terminer sa vie de footballeur ailleurs qu’à Marseille. « Je devrais terminer ma carrière de footballeur à l'OM. Et j'espère pouvoir en démarrer une autre derrière dans ce club. En Bleus ? Je n'ai pas su avoir les clés pour garder cette place de numéro 1 chez les Bleus et c'est l'un des regrets de ma carrière. Un grand regret ». Malgré ce regret, Mandanda a décroché la Coupe du monde avec la France… avant l’Euro en 2021 ? « J’y crois, parce que c'est toujours le même coach et je ne gagne qu'avec lui (rires) ». Un bon moyen de croire aux chances tricolores.