OM ‍: Longoria l’a trahi, Villas-Boas règle ses comptes

Parti sur un coup de tête en mars 2021, André Villas-Boas n’avait pas accepté la trahison de Pablo Longoria. L’ancien directeur sportif de l’Olympique de Marseille avait validé l’arrivée du milieu Olivier Ntcham sans l’accord de l’entraîneur portugais.

Pour André Villas-Boas, son passage à l’Olympique de Marseille lui rappelle d’abord des souvenirs positifs. L’ancien entraîneur marseillais avait notamment apprécié la ferveur du Vélodrome, jusqu’à la résiliation de son contrat en mars 2021. Le Portugais avait subitement quitté la cité phocéenne à cause d’une décision de Pablo Longoria. Celui qui était encore directeur sportif avait validé l’arrivée en prêt du milieu Olivier Ntcham, alors que le technicien s’y était opposé. Une véritable trahison pour André Villas-Boas.

Villas-Boas a pété un câble

« Ntcham, c’était un vrai coup d’État qui a tout cassé, a raconté l’actuel président du FC Porto à L’Equipe. Ce n’était pas un coup de sang ! C’était une question de valeurs. Tout le monde sait que, quand Pablo (Longoria) est arrivé, j’ai décidé de rester. Parce que j’aimais le club, évidemment. J’avais lié mon avenir à "Zubi" (Andoni Zubizarreta). Zubi est parti en mai 2020, et j’ai eu une discussion très forte avec Frank (McCourt). Une des choses qu’on avait sacralisées entre nous, c’est que la décision de prendre un joueur devait être validée par toutes les parties. »

« Je n’étais pas informé de l’arrivée, et j’avais déjà dit non pour ce joueur. C’est pour ça que j’ai présenté ma démission, qui après est devenue une suspension, puis un accord entre les deux parties (sourires). (...) Normalement, je suis toujours en contrôle des émotions. Mais quand les personnes franchissent la ligne, quand on touche aux valeurs, je peux péter un câble, comme vous dites en français. Eh oui, c'est vrai que ça s'est passé une ou deux fois à Marseille », a avoué André Villas-Boas quelques années après cette décision prise à contrecoeur.