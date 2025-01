OM ‍: Longoria joue au plus malin avec l'Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Chancel Mbemba est toujours sur la liste des joueurs dont l’OM veut se débarrasser. Un départ au mercato hivernal reste possible, mais Pablo Longoria ne bradera pas son défenseur congolais.

Mis à l’écart depuis le début de la saison, Chancel Mbemba n’a toujours pas joué une minute sous les ordres de Roberto De Zerbi. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur de l’Olympique de Marseille prend son mal en patience. Tous les scénarios sont possible en ce qui concerne son avenir, y compris celui de le voir rester sans jouer lors des six mois à venir. Mais pour satisfaire toutes les parties, un départ au mois de janvier est souhaitable. Plusieurs clubs de Ligue 1 dont Rennes ou encore Montpellier se sont renseignés, mais l’ancien roc du FC Porto n’est pas favorable à l’idée de jouer dans un autre club français.

🔵⚪️ | 🇨🇩



▫️Le club saoudien d’Al-Fateh 🇸🇦s’intéresse au profil de Chancel Memba.



▫️Un deuxième club s’intéresse également au joueur. Le nom du club n’a pas filtré.



▫️ Un intérêt également de certains clubs de Ligue 1, mais elles ont été repoussées.



▫️L’OM attend environ 3… pic.twitter.com/mefD4hP5l7 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) January 9, 2025

Son avenir pourrait alors s’écrire en Arabie Saoudite comme l’écrit le compte La Minute OM sur X. Et pour cause, le club d’Al-Fateh est très intéressé par le profil de Chancel Mbemba. Un deuxième club de Saudi Pro League dont l’identité n’a pas filtré est également sur les rangs. Mis à l’écart par l’OM, le joueur de 30 ans est plutôt favorable à l’idée de signer un gros contrat dans le Golfe, mais de son côté, Pablo Longoria reste inflexible sur le prix à payer pour acheter les six derniers mois de contrat de son joueur.

Longoria exige 3 millions d'euros pour Mbemba

Le président de l’Olympique de Marseille exige 3 millions d’euros et il semble impossible de le faire fléchir, quitte à ce que Mbemba reste six mois sans jouer à Marseille. La question est maintenant de savoir si les clubs saoudiens intéressés, qui semblent d’accord pour offrir un gros salaire à Chancel Mbemba, seront également enclins à verser une indemnité de transfert à l’OM pour un joueur libre dans quelques mois. Rappelons par ailleurs que Chancel Mbemba n'est pas le seul indésirable de l'OM à ce poste de défenseur central puisque le club phocéen, qui vient de recruter Luiz Felipe, aimerait se débarrasser de Lilian Brassier et de Bamo Meïté en ce mois de janvier. Deux joueurs qui, eux, ont de fortes chances de rebondir en Ligue 1.