OM : Longoria joue à qui veut gratter des millions

Lundi soir, le très sérieux Kicker affirmait qu’un accord de principe avait été trouvé entre l’OM et le Borussia Dortmund pour Leonardo Balerdi.

Prêté à Marseille la saison dernière, l’international argentin est un joueur sur lequel Jorge Sampaoli compte pour la saison prochaine. Mais à en croire les informations obtenues par Florent Germain, correspondant permanent de RMC à Marseille, il n’y a pas encore d’accord entre le Borussia Dortmund et l’OM pour le transfert définitif de Leonardo Balerdi. Lundi soir, Kicker annonçait que les deux clubs s’étaient entendu sur une somme de 11 ME hors bonus. Il n’en est rien puisque la direction phocéenne souhaite faire baisser le prix global de Leonardo Balerdi en-dessous de la barre symbolique des 10 ME.

« La direction de l’OM dément un accord avec le Borussia Dortmund pour le transfert de Leonardo Balerdi pour le moment même si la presse allemande parle d’une option d'achat revue à 11 millions d’euros. Les négociations continuent pour faire baisser un peu le prix. L’option d’achat était initialement à 14 millions d'euros. L’OM ne souhaite pas mettre plus de 10 millions. De son côté, Jorge Sampaoli veut conserver l'Argentin, qui lui-même souhaite rester à l'OM » explique le journaliste, démentant formellement un accord entre l’OM et le BVB.

Balerdi et Lirola, deux priorités

En parallèle, l’Olympique de Marseille continue de négocier avec la Fiorentina pour boucler le transfert d’une autre priorité de Jorge Sampaoli, à savoir Pol Lirola. Le dossier est particulièrement complexe, dans la mesure où Gennaro Gattuso aimerait conserver l’Espagnol de 34 ans chez les Violets. Mais le président marseillais Pablo Longoria est bien décidé à passer la vitesse supérieure et à payer 12 ME s’il le faut pour récupérer Pol Lirola. De son côté, le joueur a d’ores et déjà fait savoir aux dirigeants de la Fiorentina et de l’OM que son seul et unique souhait était d’être définitivement transféré à Marseille, où il est justement très ami avec Leonardo Balerdi.