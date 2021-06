OM : Marseille lève l'option d'achat de Balerdi !

Dans : OM.

Prêté par Dortmund à l'Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi va définitivement rejoindre l'OM puisque Pablo Longoria a accepté de lever l'option d'achat à 11ME du joueur argentin.

C’est le très sérieux magazine Kicker qui l’annonce, après une saison passée à l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi a convaincu les dirigeants de l’OM qu’il fallait absolument lever l’option d’achat du défenseur de 22 ans. Arrivé en janvier 2019 au Borussia Dortmund en provenance de Boca Juniors, Balerdi n’avait pas du tout convaincu en Bundesliga, et c’est pour cela que les dirigeants allemands avaient accepté de le prêter à Marseille en juillet 2020.

Sous le maillot de l’OM, le défenseur s’est affirmé et c’est ce qui a poussé Pablo Longoria à finalement dire oui à Dortmund. Plus clairement, l’Olympique de Marseille va payer les 11 millions d’euros de la clause prévue lors du prêt l'an dernier, plus différents bonus liés à ses performances. Un deal qui était très attendu par les supporters phocéens, lesquels ont apprécié les prestations de Leonardo Balerdi lors de la saison passée. Après le dossier Gerson, c'est une deuxième opération qui se termine positivement pour l'OM dès le début du mercato estival.