OM : Longoria imaginatif, Latour est impressionné

Dans : OM.

Hyperactif depuis quelques semaines, Pablo Longoria a déjà bouclé plusieurs arrivées en ce début de mercato estival. Pourtant, l’OM est loin d’avoir un budget illimité.

Déjà auteur de bonnes trouvailles dans son rôle de directeur sportif, Pablo Longoria fait forte impression à la présidence de l’OM. Il gère le mercato d’une main de fer. L’Espagnol fournit un travail acharné. Il a déjà obtenu les signatures de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi et Cengiz Ünder. D’autres vont s’engager avec l’OM dans les prochains jours : Pau Lopez, Mattéo Guendouzi et William Saliba. Pol Lirola pourrait aussi débarquer officiellement dans peu de temps. Ni les observateurs ni les supporters ne s’attendaient à ce type de mercato, alors que les finances olympiennes sont dans le rouge. Impressionné, Bertrand Latour a salué le travail de Pablo Longoria dans L’Equipe du Soir.

« Ce n’est pas tant de savoir si Under va réussir à l’OM ou non. Il y a une dizaine de joueurs qui vont arriver à l’OM, il n’y aura pas dix réussites. Mais il y a déjà une imagination dans un contexte financier difficile à remarquer et à souligner. Saliba a quand même été transféré 30 ME à Arsenal. L’an dernier, il a été bon à Nice. Guendouzi a été capitaine des Espoirs et a fait beaucoup de matchs à Arsenal. L’objectif de Marseille, ce n’est pas d’être champion, ce sera sans doute d’être dans les trois premiers. Je salue le travail de Longoria. Il se trompera forcément comme tous les recruteurs. En tout cas, il y a de l’imagination, sur le choix des joueurs et sur les montages financiers un peu complexes. Il y a des profils de joueurs jeunes. Pour faire du trading, il faut passer par là. C’est mieux d’avoir des joueurs entre 20 et 23 ans », a estimé le consultant. Le président olympien va vite, et pourtant le mercato de l’OM est encore long. Luan Peres ou encore Giovanni Simeone sont aussi annoncés avec insistance à Marseille. Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara et Dario Benedetto pourraient eux faire leurs valises.