Il signe à l'OM, l'émotion de Mehdi Benatia

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Cet été, l'OM a fait fort sur le marché des transferts. Parmi les joueurs arrivés sur la Canebière : Elye Wahi en provenance du RC Lens.

Fort d'un recrutement XXL cet été, l'OM a logiquement de grandes ambitions cette saison en Ligue 1. Qui plus est sous les ordres de Roberto De Zerbi. L'Italien attend énormément de ses troupes et souhaite qu'elles aient continuellement l'envie de s'améliorer. Parmi les joueurs qu'apprécie l'ancien de Brighton : Elye Wahi. L'ancien attaquant de Montpellier ou encore du RC Lens a beaucoup fait pour signer à l'OM, même si rien n'était gagné d'avance dans ce dossier. Il suffit de se rappeler à quel point il était un simple plan B, alors que Pablo Longoria voulait absolument faire venir Eddie Nketiah en provenance d'Arsenal. Mais le joueur révélé à Montpellier n'a jamais lâché son envie de signer à Marseille. Une attitude qui a d'ailleurs beaucoup plu à Medhi Benatia.

Wahi ne voulait que l'OM, Benatia est ému

Lors de quelques mots échangés avec BeIN Sports, le directeur sportif de l'OM n'a en effet pas tari d'éloges sur le prodige français et son envie de jouer à Marseille : « Wahi, c’est un joueur qui avait des convoitises. Mais quand j’ai parlé avec lui, il m’a dit : Ecoute, j’ai parlé à mes agents, j’ai parlé à mon club, je ne veux que l’OM. Il a fait des efforts financiers pour venir à l’OM, ça, c’est factuel. On peut dire ce qu’on veut mais c’est du concret. Pour moi, c’est fort quand un joueur fait des efforts et des sacrifices pour venir ». Pour rappel, Elye Wahi a rejoint l'Olympique de Marseille cet été contre un chèque de 25 millions d'euros, plus 5 de bonus. Un prix élevé qu'il devra justifier.

La pression est grande chez les Phocéens et remplacer Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas chose aisée. Mais déjà, Wahi met les ingrédients de son côté pour évoluer sereinement à Marseille et avoir le maximum de soutien de la part des supporters de l'OM. En concurrence, il aura cette saison Neal Maupay, revanchard et plus que motivé à l'idée d'évoluer sur la Canebière. Et en parlant de soutien, il vient de gagner celui de Mehdi Benatia, très impliqué dans ce transfert et qui tient à souligner à quel point Wahi joue le jeu à Marseille.