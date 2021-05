OM : Longoria frappe fort, un nouveau Brésilien ciblé

Dans : OM.

Très actif à l’approche du mercato, Pablo Longoria fait son maximum pour faire venir Gerson (Flamengo) à l’OM. Mais le président marseillais a également une autre idée brésilienne en tête.

Le milieu défensif de 24 ans est la priorité absolue de Jorge Sampaoli pour renforcer son entrejeu la saison prochaine. Au vu du nombre de départs à venir (retours de prêt, fins de contrat), l’Olympique de Marseille devra se renforcer à quasiment tous les postes. Il sera notamment nécessaire de dénicher un successeur à Florian Thauvin. L’ailier droit de l’OM jouait parfois dans le cœur du jeu avec Jorge Sampaoli, dont l’un des objectifs du prochain mercato sera donc de recruter un milieu offensif très technique. Amine Adli (Toulouse) ou encore Thiago Almada (Vélez) sont pistés. Mais selon les informations de La Provence, un Brésilien de plus est pisté par Longoria après Gerson, et après avoir recruté Luis Henrique il y a un an.

Il s’agit de Gustavo Silva de Oliveira, un milieu offensif de seulement 18 ans. D’ores et déjà international U20, le joueur évolue au Sport Club do Recife. Encore méconnu, il a disputé 13 matchs sur l’année civile 2021 et sa valeur marchande est difficilement estimable dans la mesure où il s’agit, encore plus que pour Luis Henrique, d’un joueur en post-formation n’ayant pas une grosse expérience avec les professionnels. Cela étant, son potentiel n’a échappé à personne puisque l’Olympique de Marseille de Pablo Longoria n’est pas le seul club sur les traces de Gustavo Silva de Oliveira. Effectivement, l’AS Monaco est également intéressée… au même titre que l’Ajax Amsterdam. Autant dire que le jeune milieu offensif brésilien de 18 ans a déjà de très beaux clubs aux trousses. Reste maintenant à voir s’il souhaitera découvrir l’Europe si jeune ou si son entourage militera plutôt pour que Gustavo Silva dispute une ou deux saisons de plus au Brésil avant de tenter le grand saut.