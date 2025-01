OM ‍: Longoria fonce en Italie, il prépare un gros coup

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

C'est le mercato et Pablo Longoria s'éclate. Le président de l'OM se dirige vers l'Italie pour tenter de ramener un joueur de premier choix à prix extrêmement réduit.

Roberto De Zerbi l’a bien fait comprendre à son président, la priorité du recrutement de l'OM pour cet hiver est la défense. Luis Felipe a posé ses valises depuis l’Arabie Saoudite, et l’Italo-Brésilien arrive pour zéro euro après avoir été libéré de son contrat à Al-Ittihad. Un vrai renfort pour un coût très faible, même si l’ancien de la Lazio Rome et du Bétis Séville ne sera pas payé en tickets restaurant non plus. Cette première réussite, alors qu’aucun joueur n’a été vendu pour le moment, ne freine pas Pablo Longoria, qui semble avoir eu le feu vert de son entraineur mais aussi du propriétaire Frank McCourt pour mettre le paquet afin de construire une équipe capable de revenir en Ligue des Champions dès la saison prochaine.

Longoria pousse, Danilo s'exécute

C’est pourquoi Pablo Longoria a décidé de repartir vers l’Italie, dans un club qu’il connaît bien : la Juventus Turin. Le président de l’OM a envie de faire signer Danilo, taulier du club du Piémont mais qui a été mis de côté par Thiago Motta. A six mois de la fin de son contrat, le Brésilien passé par le Real Madrid, le FC Porto et Manchester City, est poussé dehors à 33 ans. Mais pour autant, la Juventus refuse de le laisser partir gratuitement, et demande une indemnité de transfert de 4 à 5 millions d’euros. C’est là que le dirigeant espagnol de l’OM intervient. Selon TMW, Longoria pousse Danilo à trouver un accord pour résilier son contrat et arriver ainsi librement à Marseille. Et cela fonctionne, puisque Sky Sports évoque des premières discussions entre le club italien et les avocats du latéral brésilien, pour qui cette situation ne peut plus durer. Un geste est attendu pour être libéré des six derniers mois de son contrat pour services rendus, sachant que Danilo était un taulier de la Juve depuis 2019 avant sa brutale mise à l’écart.