OM ‍: Longoria fait une folie, Chelsea n'était pas prêt

Par Guillaume Conte

Les coups osés au mercato, Pablo Longoria connait. Le président de l'OM espère faire entendre raison à Chelsea avec une offre inattendue.

Il n’est pas dit que Roberto De Zerbi aura tout ce dont il rêve pendant ce marché des transferts hivernal, mais l’entraineur italien voit Pablo Longoria se démener pour lui faire plaisir. Le président de l’OM travaille sur plusieurs pistes, et l’une d’entre elles est extrêmement compliquée. Mais cela ne freine pas le dirigeant espagnol, qui espère même faire craquer Chelsea sur un joueur auquel le club londonien croit beaucoup. Il s’agit de Renato Veiga, promesse au poste d’arrière gauche déniché au FC Bâle l’été dernier. Les Blues l’ont fait venir contre 14 millions d’euros, mais le Portugais est surtout un joueur pour la Conférence League, vu qu’il n’a pas été utilisé une seule fois en Premier League sur les 6 derniers matchs, sortant même du groupe contre Fulham.

Comme il en a l’habitude, Chelsea envisage de le prêter pour permettre au jeune joueur de 21 ans de garder le rythme et de s’aguerrir, pour mieux le récupérer en fin de saison. La Lazio Rome et le Borussia Dortmund sont à fond sur cette perspective et le club allemand a une longueur d’avance après s’être positionné très tôt dans ce dossier, tout en laissant entendre que le temps de jeu de Veiga pourrait être plus important qu’actuellement. Mais rien n’est terminé, car l’OM est arrivé avec une offre complètement différente. En effet, Pablo Longoria ne souhaite pas un prêt, mais un transfert définitif de Veiga à Marseille affirme le spécialiste du mercato Alfredo Pedulla.

L'OM prêt à faire craquer Chelsea

Un investissement dans lequel le boss du mercato à l’OM croit beaucoup, alors que Quentin Merlin a du mal à convaincre totalement Roberto De Zerbi. Cette offre a surpris Chelsea, qui n’est au départ pas partant pour se défaire d’un joueur en lequel il croit pour l’avenir. Mais Longoria a déjà réalisé quelques coups de maitre de ce genre, et son envie de couper l’herbe sous le pied à tous ses concurrents pourrait bien faire réfléchir les Blues pendant quelques jours.