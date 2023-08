OM ‍: Longoria ému pour Payet, son cinéma ne passe pas

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Poussé vers la sortie, Dimitri Payet a finalement accepté de résilier son contrat à l’Olympique de Marseille. Une victoire pour le président Pablo Longoria dont les méthodes sur ce dossier ne font pas l’unanimité.

Steve Mandanda est bien placé pour savoir ce que ressent Dimitri Payet. En tant que gardien emblématique de l’Olympique de Marseille, le Rennais était lui aussi parti par la petite porte. D’où les regrets affichés pour son ancien coéquipier poussé vers la sortie, et contraint de résilier son contrat. « C'est sûr que c'est toujours dommage et difficile quand ça se termine de cette façon, parce que Dim' méritait une fin différente avec l'OM, confiait le portier dans L’Equipe dimanche. C'est le foot, des décisions sont prises par les coachs, les dirigeants, on doit faire avec. »

On devine que Steve Mandanda n’apprécie pas les méthodes de Pablo Longoria. Et l’ex-international français n’est pas le seul. Sur les ondes de RMC, Walid Acherchour a également critiqué la stratégie du président, accusé d’avoir simulé de l’émotion aux côtés de Dimitri Payet en conférence de presse. « Un petit tour d'honneur lors du match amical contre le Bayer Leverkusen ? Pour moi, c'est plus le dernier match à domicile contre Brest, a répondu le journaliste dans l’After. Ça aurait dû être anticipé de la part de Longoria. Il y a quand même une certaine forme (à mettre). »

Longoria bon acteur

« La conférence de presse à 14 heures comme ça en pleurs, en lui mettant la tape sur le dos et en lui disant : "vas-y mon copain, ne t'inquiète pas..." Longoria s'arrachait le poil du nez pour avoir un peu d'émotion, s’est moqué le spécialiste. C'est bien joué, c'est le cynisme du football, c'est comme ça le football. Les joueurs font pareil. Moi je valide le choix de Longoria, mais je pense que ça aurait pu être fait différemment. La saison dernière, en mars, tu sais que c'est terminé pour Payet. Tu vas le voir, tu lui dis : "Dimitri, va trouver un autre club." » A ce moment, le Réunionnais s’accrochait encore.