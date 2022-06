OM : Longoria donne une leçon de mercato à Sampaoli

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Mécontent du début de mercato, Jorge Sampaoli serait prêt à quitter l’Olympique de Marseille s’il n’obtenait pas les garanties souhaitées. Le président Pablo Longoria a donc pris la parole pour calmer son entraîneur.

Encore un coup de pression de Jorge Sampaoli. Après ses nombreuses déclarations en conférence de presse cette saison, lorsqu’il réclamait des recrues confirmées, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a laissé filtrer l’information selon laquelle il serait prêt à partir cet été. En cause, le début de mercato du club phocéen plutôt timide pour le moment. Sans doute la raison pour laquelle Pablo Longoria s’est adressé à l’Argentin pour expliquer les raisons de cette attente.

Selon AS 🇪🇸, Jorge Sampaoli envisagerait de quitter l'OM en raison du manque d'investissement dans les transferts, le club ne lui apportant pas les garanties suffisantes pour jouer la Ligue des Champions avec un effectif compétitif.#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/uiHIy5dP1k — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) June 22, 2022

« Nous avons ciblé les postes que nous voulons renforcer et ceux sur lesquels nous avons besoin de nous améliorer. En ce moment, nous faisons face à un marché très spéculatif, s’est justifié le président sur le site officiel de l’OM. Nous avons donc nos objectifs mais il faut rester cohérent par rapport à cette tendance, comme nous le faisons depuis le premier jour au club. » Autrement dit, l’Olympique de Marseille refuse toujours de participer à la surenchère et de surpayer ses recrues.

« Cette cohérence doit également se retrouver dans notre identité de jeu, avec des profils de joueurs déterminés à nous rejoindre par cette idée de construction de l’équipe et qui souhaitent pleinement s’engager dans le projet du club. Ce sont les bases, a poursuivi Pablo Longoria. Ensuite, nous fonctionnons par priorité. » Puis le dirigeant a été lancé sur sa relation avec Jorge Sampaoli, à qu’il a lancé un appel au calme. « Je le répète mais c’est tellement important : nous voulons donner un maximum de cohérence au projet, a-t-il confié. C’est la clé. Comme la saison dernière, nous devons travailler tous ensemble dans la même direction. »

« Travailler dans la même direction »

« Sur le recrutement, c’est une véritable logique de construction collective avec Jorge et son staff, autour de deux aspects : le style de jeu de l’équipe et les profils des joueurs, qui doivent être complémentaires entre eux. C’est un travail essentiel avec beaucoup de problématiques, qui doit aboutir sur notre capacité à mettre l’individuel au service du collectif avec une identité de jeu très forte. C’est pour ça que c’est très, très important que tout le monde puisse réfléchir ensemble et travailler dans la même direction pour la bonne conduite du projet », a réclamé Pablo Longoria, dans une mise au point clairement adressée à son coach.