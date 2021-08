OM : Longoria déchire une offre XXS pour Kamara

Dans : OM.

En fin de contrat avec l’OM dans un an, Boubacar Kamara n’a toujours pas émis le souhait de prolonger en faveur de Marseille.

Très actif durant ce mercato, Pablo Longoria a un caillou dans la chaussure avec le dossier Boubacar Kamara. Et pour cause, le milieu défensif olympien de 22 ans n’a plus qu’un an de contrat en faveur de l’OM et pour l’heure, il refuse de prolonger avec son club formateur. La situation est inconfortable pour Pablo Longoria, qui a répété en conférence de presse qu’il n'appréciait pas de se trouver dans cette position. Refusant l’idée de voir partir Kamara pour zéro euro dans un an, Longoria n’a pas d’autre choix que d’envisager une vente de l’international espoirs français d’ici le 31 août. A en croire les informations de L’Equipe, il n’est toutefois pas question de brader « Bouba ».

Et pour preuve, le quotidien national confirme les rumeurs venues d’Angleterre lors des derniers jours en affirmant que l’Olympique de Marseille a refusé une offre ferme de la part de Newcastle. Très intéressés par le profil et la polyvalence de Boubacar Kamara, les Magpies ont posé 14 ME sur la table pour racheter la dernière année de contrat du milieu défensif de l’OM. Une offre bien trop basse aux yeux de la direction marseillaise, qui attend une proposition supérieure à 20 ME, si possible à hauteur de 30 ME, pour lâcher sa pépite. Il sera désormais intéressant de voir si Newcastle reviendra à la charge avec une proposition supérieure pour Kamara, et si d’autres cadors de Premier League se manifesteront. En Italie, on évoque par ailleurs avec insistance l’intérêt de l’AC Milan, avec qui Kamara aurait un accord de principe selon quelques sources. Malheureusement pour Pablo Longoria, on imagine mal le club lombard signer un chèque à hauteur de 30 ME pour la dernière année de contrat de Boubacar Kamara…