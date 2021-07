OM : Kamara est cash, il compte partir libre

Dans : OM.

Il y a quelques jours, Pablo Longoria a témoigné de son agacement quant à la situation contractuelle de Boubacar Kamara à l’OM.

« Je n'aime pas avoir un joueur en fin de contrat, surtout quand il vient du centre de formation. Personne n'est au-dessus de l'institution » avait lancé le président espagnol de l’Olympique de Marseille depuis la salle de presse de l’Orange Vélodrome. La situation est doucement en train de pourrir, ce qui inquiète les dirigeants phocéens. A en croire les informations du Corriere dello Sport, les craintes de Pablo Longoria sont fondées. Et pour cause, le média italien croit savoir que Boubacar Kamara ne souhaite pas prolonger son contrat avec l’OM, et a l’intention de partir pour zéro euro dans un an. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont pourtant soumis à Boubacar Kamara une offre de prolongation.

Les clubs intéressés sont légion

Mais cette proposition a été refusée par le clan de l’international espoirs français, qui compte bien profiter de son statut de joueur libre dans un an afin de faire le meilleur choix sportif et financier pour la suite de sa carrière. Un départ cet été reste également envisageable, bien que ce ne soit pas la tendance. De nombreux clubs se sont renseignés. En France, l’AS Monaco suit le dossier et a soumis une offre à hauteur de 15 ME, refusée par Pablo Longoria. L’Atalanta Bergame, Sassuolo, la Juventus Turin ou encore l’AC Milan, la Lazio Rome et Arsenal ont également manifesté leur intérêt selon le média transalpin. Cela fait du beau monde, mais il reste à savoir si un prétendant alignera les 30 ME exigés par l’Olympique de Marseille durant ce mercato estival. Un tarif très élevé pour un joueur en fin de contrat dans un an, ce dont Pablo Longoria a conscience. Mais le patron de l’OM refuse de brader un joueur d’un tel potentiel, quitte à le perdre pour zéro euro l’été prochain…