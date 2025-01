OM ‍: Longoria déchainé, ce chouchou de De Zerbi va signer

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM est sur tous les fronts, et Pablo Longoria est en première ligne pour faire le bonheur de Roberto De Zerbi. Un défenseur lui échappe, mais le président marseillais a trouvé son bonheur ailleurs.

Roi du mercato, Pablo Longoria a un Roberto De Zerbi très offensif qui lui demande des recrues pour permettre à l’OM d’être encore plus fort dès cette saison. Et d’un autre côté, Frank McCourt ne le freine pas. Résultat, cela part dans tous les sens avec déjà la venue de Felipe Luiz, mais ce ne sera probablement pas tout pour le mercato hivernal du club provençal. En effet, deux pistes récemment évoquées sont bien parties pour se confirmer dans les prochains jours, mais pas forcément avec le dénouement attendu.

🚨 EXCL. Avancées significatives entre la Roma et l’Olympique de Marseille pour Nicola Zalewski aujourd’hui. 🇵🇱



Deal facilite financièrement par le futur départ d’Enzo Sternal cet hiver. pic.twitter.com/Ez5NsWC66X — SPORTS ZONE (@SportsZone__) January 13, 2025

En effet, ce lundi, la presse néerlandaise annonçait le pressing de l’OM pour faire venir Devyne Rensch, défenseur de l’Ajax Amsterdam à six mois de la fin de son contrat. Mais le Néerlandais de 21 ans va en fait rejoindre l’AS Roma selon TMW, pour qui le club italien a doublé ses concurrents avec une offre de dernière seconde plus conséquente. La partie n’est pas finie avec ce diable de Longoria, mais l’AS Roma est sur le point de trouver un accord avec l’Ajax, ce qui n’est pas le cas de Marseille.

Zalewski, le remplaçant parfait pour De Zerbi

Qu’à cela ne tienne, Pablo Longoria a déjà de quoi se refaire. En effet, le président de l’OM ne perd pas sa capacité à rebondir et, pour Sports Zone, tout est désormais en place pour la signature de Nicola Zalewski. Le polyvalent homme de couloir italo-polonais est lui aussi à six mois de la fin de son contrat, qu’il ne compte pas prolonger à la Roma. Des discussions entre les deux clubs ont eu lieu ce lundi et elles avancent dans le bon sens pour l’arrivée d’un joueur que Roberto De Zerbi apprécie beaucoup et qui peut être une doublure de choix pour les postes excentrés. Le fait que l’OM ait libéré une place avec le départ en vue d’Enzo Sternal pour Anderlecht, même si le jeune marseillais n’avait pas un salaire incroyable, a permis d’être tout proche de boucler le recrutement de Nicola Zalewski.