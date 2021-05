OM : Longoria croise les doigts pour Milik, l'été va être long

Dans : OM.

Brillant sous le maillot de l’Olympique de Marseille en deuxième partie de saison, Arkadiusz Milik sera forcément courtisé sur le mercato estival.

L’international polonais a réussi son coup. Placardisé durant plusieurs mois du côté de Naples en 2020, le joueur de 27 ans a décidé de relancer sa carrière à Marseille lors du dernier marché hivernal. Bien lui en a pris, puisqu’en l’espace de quelques mois, il a marqué les esprits en Ligue 1. Auteur de 10 buts en 15 matchs toutes compétitions confondues, Milik a montré à tout le monde qu’il avait toujours le niveau d’un grand attaquant européen. Mais est-ce que l’OM va pouvoir profiter de son buteur durant une saison de plus, avec notamment l’Europa League en ligne de mire ? Pas si sûr… Surtout que le Polonais a rallumé les rumeurs en postant un tweet énigmatique en fin de saison : « Dès mon arrivée ici, j'ai tout de suite compris à quel point ce club et ce maillot étaient importants. La qualification pour la Ligue Europa est un bon objectif, j'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même. Je tiens à remercier mes coéquipiers, les clubs et surtout les supporters qui m'ont fait sentir chez moi. Allez OM ». Un message en forme d’adieu au peuple marseillais ? Possible…

« J'espère que son avenir est encore à Marseille »

En tout cas, Pablo Longoria joue parfaitement le pompier de service dans ce dossier. Après avoir confirmé que Marseille avait la main sur l’avenir de Milik, sachant que Marseille va automatiquement lever l’option d’achat de 8 millions d’euros inscrit dans son prêt jusqu’en 2022, le président de l’OM a enfoncé le clou. « J'espère que son avenir est encore à Marseille. Il a un contrat avec nous, il est heureux et en six mois il a inscrit 10 buts. Il a fait une belle saison qui nous a aidés à aller en Europe. Il est très content avec nous », a lancé Longoria sur Sky Italia. Désormais, ce seront les actes sur le mercato qui répondront à toutes les interrogations des supporters olympiens. En tout cas, si l’OM et Milik ont bien un accord secret autour d’un potentiel transfert de 12 ME, le compatriote de Lewandowski ne fera pas de vieux os à Marseille, surtout s’il réalise un grand Euro 2021 avec sa sélection.