OM : Milik flambe, gros danger au mercato

Dans : OM.

Dans tous les bons coups, Arkadiusz Milik a inscrit un triplé avec l’OM face à Angers dimanche soir au Vélodrome (3-2).

En toute logique, l’international polonais a écopé d’un 8/10 dans les colonnes du journal L’Equipe après sa prestation quatre étoiles face à Paul Bernardoni. Prêté à l’OM jusqu’en juin 2022 avec une option d’achat automatique comprise entre 8 et 12 ME, l’ancien buteur de Naples revit à Marseille. Grâce à ses bonnes prestations en Provence, où il s’est relancé après une première partie de saison blanche, il va disputer l’Euro avec la Pologne… avant de quitter l’OM pour un club du top 8 européen ? La question risque de se poser cet été selon Nabil Djellit, qui estime que ce triplé magnifique de Milik n’est finalement pas une si bonne nouvelle que ça pour Pablo Longoria et l’Olympique de Marseille.

« Milik flambe. Pas forcément une bonne nouvelle... Des gros clubs vont venir. C'est une certitude » a publié le journaliste de France Football sur son compte Twitter. Du côté de Mathieu Grégoire, correspondant permanent pour le journal L’Equipe à Marseille, on estime que ce dossier pourrait se décanter début juillet. Et qu’un transfert de Milik n’est pas encore acquis. Les prestations du grand attaquant de l’OM à l’Euro avec la Pologne pourraient en revanche être déterminantes. « Cela va aussi dépendre de ses perfs à l’Euro. A l’OM, pour voir un peu la tendance, on donne rendez-vous à début juillet » a publié l’insider du quotidien national. Reste maintenant à voir comment Pablo Longoria gérera ce dossier crucial du mercato estival de l’OM, qui aura bien du mal à se remettre des départs successifs de Thauvin et de Milik le même été. Assurément, Jorge Sampaoli souhaite construire son effectif de la saison prochaine autour du très prolifique buteur polonais…